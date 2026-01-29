$42.770.19
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 2736 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 8100 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 13785 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 24535 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 23231 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 27539 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 25081 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 18815 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20482 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT29 січня, 10:00 • 6720 перегляди
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 5058 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 28547 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 12839 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 6822 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 8102 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 7060 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 12959 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 73300 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 101653 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 1784 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 2388 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 29219 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 55210 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 52460 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Володимир Зеленський заявив про переговори в ОАЕ щодо енергетичного перемир'я. Він висловив сподівання на виконання домовленостей, які стосуються захисту українських міст від російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команди в ОАЕ говорили про енергетичне перемир'я. Глава держави розраховує, що "домовленості будуть виконуватись", передає УНН.

Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів 

- повідомив Зеленський.

За його словами, "енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя".

Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни 

- резюмував Зеленський.

Сигналів від рф не було: у Києві не знали про прохання Трампа до путіна припинити обстріли - журналіст29.01.26, 20:28 • 1290 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня на тлі низьких температур у столиці України, після того, як президент США особисто попросив свого російського колегу зробити це.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна
Київ