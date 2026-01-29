Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команди в ОАЕ говорили про енергетичне перемир'я. Глава держави розраховує, що "домовленості будуть виконуватись", передає УНН.

Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів - повідомив Зеленський.

За його словами, "енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя".

Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив, що володимир путін погодився не обстрілювати Київ протягом тижня на тлі низьких температур у столиці України, після того, як президент США особисто попросив свого російського колегу зробити це.