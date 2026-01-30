$42.850.08
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
06:30 • 6302 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 15808 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 35968 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 29240 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 25178 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
29 січня, 17:45 • 37162 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25055 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36433 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 31011 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
Зеленський заявив, що офіційної угоди про енергетичне перемир'я немає

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційної угоди про припинення вогню щодо енергетичних цілей між Україною та росією немає. Це рішення, ініційоване США та Дональдом Трампом, передбачає відмову Києва від ударів по енергетичних об'єктах рф у відповідь на припинення атак москви.

Зеленський заявив, що офіційної угоди про енергетичне перемир'я немає

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та росією "немає офіційної угоди про припинення вогню щодо енергетичних цілей", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що це рішення, яке Україна вважає "можливістю", а не прямою угодою, було ініціативою, запропонованою США та особисто президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Зеленський, пише видання, заявив, що якщо москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі України, Київ утримається від ударів по енергетичних об'єктах росії у відповідь.

Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я29.01.26, 21:28 • 29241 перегляд

Юлія Шрамко

