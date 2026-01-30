Зеленський заявив, що офіційної угоди про енергетичне перемир'я немає

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та росією "немає офіційної угоди про припинення вогню щодо енергетичних цілей", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що це рішення, яке Україна вважає "можливістю", а не прямою угодою, було ініціативою, запропонованою США та особисто президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Зеленський, пише видання, заявив, що якщо москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі України, Київ утримається від ударів по енергетичних об'єктах росії у відповідь.

