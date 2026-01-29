$42.960.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що територіальне питання щодо "Донецька" є ключовою перешкодою для мирної угоди. Це питання залишається єдиним, над яким триває робота для узгодження позицій сторін.

"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України

Територіальне питання є ключовим, яке "перешкоджає" укладенню мирної угоди між Україною та росією, заявив у середу державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Єдине питання, що залишилося… це територіальні претензії на Донецьк. Ведеться активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна узгодити погляди обох сторін з цього питання", - сказав Рубіо на засіданні комітету Сенату США з міжнародних відносин.

"Це все ще міст, який ми не перетнули. Це все ще розрив, але принаймні нам вдалося звузити питання до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складно", - зазначив Рубіо.

Доповнення

Як вказує видання, анексія Донбасу була однією з максималістських військових цілей глави кремля володимира путіна, який у грудні заявив, що росія захопить його "так чи інакше", якщо Україна добровільно не відмовиться від нього.

Поступка Донбасом також була одним із пунктів плану з 28 пунктів, поширеного командою президента США Дональда Трампа, який викликав критику з боку українських та європейських чиновників як сильно перекошений на користь росії. Оновлена ​​пропозиція пом'якшила деякі з більш проросійських аспектів початкового плану.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не відмовиться від Донбасу в межах будь-якої угоди про припинення вогню, оскільки це дасть путіну плацдарм для майбутнього вторгнення.

Юлія Шрамко

