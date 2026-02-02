В кремле заявили, что контакты между путиным и Зеленским "возможны только в москве"
Киев • УНН
В кремле заявили, что контакты между главой кремля владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "возможны только в москве", заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Подробности
"Зеленский предлагает контакты, путин сказал, что они возможны в москве. Эта позиция остается нашей позицией", - сказал песков.
На вопрос о прогрессе в возможном урегулировании песков заявил: "Это очень сложный разновекторный процесс. По каким-то вопросам мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры. По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс".
Представитель кремля также ответил на вопрос, действует ли по-прежнему "энергетическое перемирие". "Мне нечего добавить к тому, что я сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о 1 февраля", - заявил песков.
