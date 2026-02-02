$42.810.04
В кремле заявили, что контакты между путиным и Зеленским "возможны только в москве"

Киев • УНН

 • 2086 просмотра

Контакты между путиным и Зеленским возможны только в москве, заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков. Он также отметил, что урегулирование является сложным процессом, где есть вопросы, по которым еще не найдены точки соприкосновения.

В кремле заявили, что контакты между путиным и Зеленским "возможны только в москве"

В кремле заявили, что контакты между главой кремля владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "возможны только в москве", заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Зеленский предлагает контакты, путин сказал, что они возможны в москве. Эта позиция остается нашей позицией", - сказал песков.

"Если он осмелится": Зеленский ответил приглашением на предложение приехать к путину в москву30.01.26, 10:50 • 4790 просмотров

На вопрос о прогрессе в возможном урегулировании песков заявил: "Это очень сложный разновекторный процесс. По каким-то вопросам мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры. По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс".

Представитель кремля также ответил на вопрос, действует ли по-прежнему "энергетическое перемирие". "Мне нечего добавить к тому, что я сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о 1 февраля", - заявил песков.

Жертвами атаки рф на автобус с шахтерами стали 12 человек, в 7 областях есть обесточивания из-за атак рф и непогоды - Минэнерго (уточнено)02.02.26, 11:02 • 2698 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Владимир Путин
Владимир Зеленский