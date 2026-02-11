$43.090.06
17:25
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
публикации
Эксклюзивы
Переговоры в россии и беларуси невозможны - Зеленский

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по завершению войны невозможны в москве или минске. Украина готова встречаться на любых территориях, кроме рф и беларуси.

Переговоры в россии и беларуси невозможны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о завершении войны невозможно проводить в москве или минске, передает УНН.

Подробности

"Слышал несколько раз, как российская сторона приглашала. Мне кажется, что они приглашали меня лично. Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, на нас напала россия, и они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с путиным в москву… столицу страны, которая является агрессором в этой войне", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова поддерживать предложение США встречаться на любых территориях, кроме рф и беларуси.

Контекст

Сегодня ряд СМИ сообщал, что среди экстравагантных вариантов ускорения переговорного процесса рассматривается возможность приезда украинской делегации в москву на переговоры лично с путиным.

Напомним

В кремле заявили, что контакты между главой кремля владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "возможны только в москве".

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Минск
Владимир Путин
Беларусь
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина