Переговоры в россии и беларуси невозможны - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о завершении войны невозможно проводить в москве или минске, передает УНН.

Подробности

"Слышал несколько раз, как российская сторона приглашала. Мне кажется, что они приглашали меня лично. Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, на нас напала россия, и они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с путиным в москву… столицу страны, которая является агрессором в этой войне", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова поддерживать предложение США встречаться на любых территориях, кроме рф и беларуси.

Контекст

Сегодня ряд СМИ сообщал, что среди экстравагантных вариантов ускорения переговорного процесса рассматривается возможность приезда украинской делегации в москву на переговоры лично с путиным.

Напомним

В кремле заявили, что контакты между главой кремля владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "возможны только в москве".