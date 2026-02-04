$43.170.02
рф виправдовує удари по ТЕС і ТЕЦ України, називаючи їх військовими об'єктами

Київ • УНН

 • 3320 перегляди

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російські війська атакують об'єкти, пов'язані з військовим комплексом. росія вимагає згоди України на умови кремля.

рф виправдовує удари по ТЕС і ТЕЦ України, називаючи їх військовими об'єктами

російська федерація називає українські теплоелектростанції і теплоцентралі "військовими об’єктами", виправдовуючи свої ракетні і дронові удари по них. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Ця заява пролунала від речника російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков. Він заявив, що російські війська під час атак на Україну запускають ракети і дрони "по об'єктах, пов'язаних з військовим комплексом".

Водночас він додав, що росія "зберігає свою відкритість для "мирного врегулювання", але так звана "спеціальна військова операція" триватиме, поки Україна не погодиться на умови кремля.

Додатково

УНН повідомляв, що російська сторона не йде на поступки, не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. кремль вимагає виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Нагадаємо

З початку 2026 року зафіксовано 217 російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Євген Устименко

