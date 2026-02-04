$43.190.22
рф оправдывает удары по ТЭС и ТЭЦ Украины, называя их военными объектами

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Спикер путина дмитрий песков заявил, что российские войска атакуют объекты, связанные с военным комплексом. россия требует согласия Украины на условия кремля.

рф оправдывает удары по ТЭС и ТЭЦ Украины, называя их военными объектами

российская федерация называет украинские теплоэлектростанции и теплоцентрали "военными объектами", оправдывая свои ракетные и дроновые удары по ним. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Это заявление прозвучало от пресс-секретаря российского диктатора владимира путина дмитрия пескова. Он заявил, что российские войска во время атак на Украину запускают ракеты и дроны "по объектам, связанным с военным комплексом".

В то же время он добавил, что россия "сохраняет свою открытость для "мирного урегулирования", но так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться, пока Украина не согласится на условия кремля.

Дополнительно

УНН сообщал, что российская сторона не идет на уступки, не меняет свои требования по прекращению войны в Украине. кремль требует вывода ВСУ со всех оккупированных рф территорий, а также хочет, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась под российским влиянием.

Напомним

С начала 2026 года зафиксировано 217 российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Украина