Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 13899 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 26237 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 20436 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 20461 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 20474 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 28972 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19017 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21811 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37446 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25403 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
россияне готовятся к продолжению войны против Украины минимум до осени - ЦПД

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что действия россиян на фронте свидетельствуют об их готовности воевать до осени. Президент Зеленский отмечал, что завершение войны до лета зависит от США.

россияне готовятся к продолжению войны против Украины минимум до осени - ЦПД

россияне, вероятно, готовятся продолжать воевать против Украины минимум до осени текущего года. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Все действия россиян на фронте свидетельствуют о том, что они готовятся воевать минимум до осени

- говорится в сообщении.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны до лета текущего года зависит от США, которые должны давить на россию.

В то же время, по данным Института изучения войны, российская сторона не идет на уступки и не меняет свои требования по прекращению войны в Украине. В кремле требуют вывода ВСУ со всех оккупированных рф территорий, а также хочет, чтобы Украина и дальше оставалась под российским влиянием.

Кроме того, по данным все того же ISW, кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые бы защитили Украину от полной дипломатической или военной капитуляции.

Напомним

Представитель путина дмитрий песков заявил, что российские войска атакуют "объекты, связанные с военным комплексом". кремль называет украинские теплоэлектростанции и теплоцентрали "военными объектами", оправдывая свои ракетные и дроновые удары по ним.

Евгений Устименко

