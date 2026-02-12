россияне готовятся к продолжению войны против Украины минимум до осени - ЦПД

россияне, вероятно, готовятся продолжать воевать против Украины минимум до осени текущего года. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Все действия россиян на фронте свидетельствуют о том, что они готовятся воевать минимум до осени - говорится в сообщении.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос завершения войны до лета текущего года зависит от США, которые должны давить на россию.

В то же время, по данным Института изучения войны, российская сторона не идет на уступки и не меняет свои требования по прекращению войны в Украине. В кремле требуют вывода ВСУ со всех оккупированных рф территорий, а также хочет, чтобы Украина и дальше оставалась под российским влиянием.

Кроме того, по данным все того же ISW, кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые бы защитили Украину от полной дипломатической или военной капитуляции.

Напомним

Представитель путина дмитрий песков заявил, что российские войска атакуют "объекты, связанные с военным комплексом". кремль называет украинские теплоэлектростанции и теплоцентрали "военными объектами", оправдывая свои ракетные и дроновые удары по ним.