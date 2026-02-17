$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 11472 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 21011 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 19135 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 31610 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 27132 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47717 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26325 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29557 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35556 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38260 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Словаччина планує закупівлю додаткових винищувачів F-16 для посилення ППО та заміни переданих Україні МіГ-29

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Словаччина планує придбати ще чотири винищувачі F-16V Block 70/72 Viper для посилення ППО. Це рішення пов'язане з передачею всього парку МіГ-29 Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками візиту до США заявив про наміри придбати ще чотири американські винищувачі F-16V Block 70/72 Viper. Цей крок спрямований на закриття прогалин у системі національної оборони, що виникли після передачі всього парку старих МіГ-29 українським Повітряним силам. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання Defence Industry Europe, словацька сторона надіслала запит на постачання від чотирьох до восьми літаків, сподіваючись отримати їх у максимально стислі терміни. Віцепрем’єр-міністр Словаччини Роберт Каліняк раніше стверджував, що Державний департамент США вже схвалив продаж, проте відсутність публічної звітності на ресурсах DSCA викликає дискусії серед експертів. Деякі аналітики вбачають у цьому бажанні Братислави спробу схилити Білий дім до тіснішої співпраці з нинішнім урядом на тлі зміни безпекової ситуації в Центральній Європі.

Фіцо прагне зближення з ЄС після невдалої зустрічі з Трампом - Bloomberg30.01.26, 21:08 • 7584 перегляди

Сумнівні терміни постачання та досвід попередніх контрактів

Експерти Defense Express висловлюють скептицизм щодо можливості отримання літаків вже у 2026 році, зважаючи на значні затримки за першим контрактом 2018 року.

Тоді Словаччина чекала на початок поставок 14 винищувачів понад п’ять років замість обіцяних чотирьох, а виробничі черги Lockheed Martin залишаються перевантаженими замовленнями для інших країн, зокрема Тайваню. Ймовірно, заяви про швидке отримання літаків можуть стосуватися передачі фінальної партії машин за старим замовленням, а не абсолютно нових одиниць авіації.

Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів Gripen10.02.26, 00:49 • 11116 переглядiв

Степан Гафтко

