Словаччина планує закупівлю додаткових винищувачів F-16 для посилення ППО та заміни переданих Україні МіГ-29
Київ • УНН
Словаччина планує придбати ще чотири винищувачі F-16V Block 70/72 Viper для посилення ППО. Це рішення пов'язане з передачею всього парку МіГ-29 Україні.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками візиту до США заявив про наміри придбати ще чотири американські винищувачі F-16V Block 70/72 Viper. Цей крок спрямований на закриття прогалин у системі національної оборони, що виникли після передачі всього парку старих МіГ-29 українським Повітряним силам. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
За інформацією видання Defence Industry Europe, словацька сторона надіслала запит на постачання від чотирьох до восьми літаків, сподіваючись отримати їх у максимально стислі терміни. Віцепрем’єр-міністр Словаччини Роберт Каліняк раніше стверджував, що Державний департамент США вже схвалив продаж, проте відсутність публічної звітності на ресурсах DSCA викликає дискусії серед експертів. Деякі аналітики вбачають у цьому бажанні Братислави спробу схилити Білий дім до тіснішої співпраці з нинішнім урядом на тлі зміни безпекової ситуації в Центральній Європі.
Сумнівні терміни постачання та досвід попередніх контрактів
Експерти Defense Express висловлюють скептицизм щодо можливості отримання літаків вже у 2026 році, зважаючи на значні затримки за першим контрактом 2018 року.
Тоді Словаччина чекала на початок поставок 14 винищувачів понад п’ять років замість обіцяних чотирьох, а виробничі черги Lockheed Martin залишаються перевантаженими замовленнями для інших країн, зокрема Тайваню. Ймовірно, заяви про швидке отримання літаків можуть стосуватися передачі фінальної партії машин за старим замовленням, а не абсолютно нових одиниць авіації.
