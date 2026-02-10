$43.050.09
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів Gripen

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Іспанська компанія Indra оновила ракету Meteor для України, покращивши систему передачі даних та стійкість до РЕБ. Це посилить бойові спроможності Повітряних сил України, які очікують ракети у 2026 році разом з винищувачами Gripen C/D.

Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів Gripen

Іспанська оборонна компанія Indra розробила оновлену версію ракети класу "повітря-повітря" Meteor, яка має суттєво посилити бойові спроможності Повітряних сил України. Модернізація спрямована на вдосконалення системи передачі даних та підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Компанія Indra, яка відповідає за 20% електроніки ракети, презентувала демонстраційний зразок з покращеним каналом зв’язку між літаком та боєприпасом. Оновлення системи передачі даних дозволяє збільшити дальність керування та гарантувати точність в умовах активних завад.

Україна отримає бойові літаки Gripen і Rafale — Зеленський08.02.26, 17:59 • 4948 переглядiв

Активність Indra у цьому напрямі пов'язана із тим, що саме ця іспанська компанія відповідає за 20% всієї електроніки ракети та виробляє шість її підсистем

- зазначають експерти Defense Express.

Особливістю Meteor є твердопаливний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє ракеті долати перші 100 км лише за 1,5 хвилини. Це скорочує час, протягом якого літак-носій має здійснювати підсвітку цілі до моменту активації власної головки самонаведення ракети.

Модернізація Indra дозволяє ефективно керувати ракетою на всій дистанції до 200 км, навіть якщо ціль здійснює різкі маневри.

Значення для переозброєння Повітряних сил України

Україна очікує на перші поставки ракет Meteor у 2026 році разом із передачею шведських винищувачів Gripen C/D. Хоча впровадження новітньої модифікації потребує часу, сам факт розвитку лінійки Meteor є стратегічно важливим для Києва.

Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світу09.02.26, 03:38 • 16731 перегляд

Ці оновлення ракети мають доволі вагоме значення для України. Зокрема українські повітряні сили очікують отримати перші ракети Meteor вже у 2026 разом зі шведськими вживаними Gripen C/D

- наголошують аналітики.

Перспективи використання Meteor пов'язані не лише з Gripen, а й з іншими європейськими платформами, такими як Rafale, які розглядаються як основні типи винищувачів для України в майбутньому.

Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ03.02.26, 01:34 • 39493 перегляди

Степан Гафтко

