Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів Gripen
Київ • УНН
Іспанська компанія Indra оновила ракету Meteor для України, покращивши систему передачі даних та стійкість до РЕБ. Це посилить бойові спроможності Повітряних сил України, які очікують ракети у 2026 році разом з винищувачами Gripen C/D.
Іспанська оборонна компанія Indra розробила оновлену версію ракети класу "повітря-повітря" Meteor, яка має суттєво посилити бойові спроможності Повітряних сил України. Модернізація спрямована на вдосконалення системи передачі даних та підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Компанія Indra, яка відповідає за 20% електроніки ракети, презентувала демонстраційний зразок з покращеним каналом зв’язку між літаком та боєприпасом. Оновлення системи передачі даних дозволяє збільшити дальність керування та гарантувати точність в умовах активних завад.
Особливістю Meteor є твердопаливний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє ракеті долати перші 100 км лише за 1,5 хвилини. Це скорочує час, протягом якого літак-носій має здійснювати підсвітку цілі до моменту активації власної головки самонаведення ракети.
Модернізація Indra дозволяє ефективно керувати ракетою на всій дистанції до 200 км, навіть якщо ціль здійснює різкі маневри.
Значення для переозброєння Повітряних сил України
Україна очікує на перші поставки ракет Meteor у 2026 році разом із передачею шведських винищувачів Gripen C/D. Хоча впровадження новітньої модифікації потребує часу, сам факт розвитку лінійки Meteor є стратегічно важливим для Києва.
Ці оновлення ракети мають доволі вагоме значення для України. Зокрема українські повітряні сили очікують отримати перші ракети Meteor вже у 2026 разом зі шведськими вживаними Gripen C/D
Перспективи використання Meteor пов'язані не лише з Gripen, а й з іншими європейськими платформами, такими як Rafale, які розглядаються як основні типи винищувачів для України в майбутньому.
