Ексклюзив
13:58 • 4100 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 8474 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 10916 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 8118 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 7488 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22659 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36374 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34666 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39606 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31150 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
BFM TV

Україна отримає бойові літаки Gripen і Rafale — Зеленський

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент Зеленський заявив про домовленості щодо постачання 50 літаків Gripen та 100 літаків Rafale. Україна планує розвивати військову авіацію.

Україна отримає бойові літаки Gripen і Rafale — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання бойових літаків Gripen і Rafale та планує розвивати військову авіацію. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що Україна має домовленості про постачання бойових літаків. Йдеться про 50 літаків Gripen та 100 літаків Rafale.

Військову авіацію ми будемо розвивати. Ми звертаємось до університету і готові підтримувати цей напрямок. Я думаю, що він сильним рівнем з'явиться у вас в університеті. Ми говоримо з повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати. Україна має на сьогодні домовленості про постачання в Україну 100, а 50 Україну 100, а 50, е, військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, в світі, які є 

– сказав Зеленський.

Нагадаємо

За словами Зеленського, до 2026 року в Європі функціонуватиме десять експортних центрів, а виробництво дронів розпочнеться в Німеччині та Великій Британії.

Алла Кіосак

Політика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна