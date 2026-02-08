Україна отримає бойові літаки Gripen і Rafale — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання бойових літаків Gripen і Rafale та планує розвивати військову авіацію. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає УНН.

Деталі

Президент повідомив, що Україна має домовленості про постачання бойових літаків. Йдеться про 50 літаків Gripen та 100 літаків Rafale.

Військову авіацію ми будемо розвивати. Ми звертаємось до університету і готові підтримувати цей напрямок. Я думаю, що він сильним рівнем з'явиться у вас в університеті. Ми говоримо з повітряними силами тощо, з командуванням. Я думаю, ви це будете відчувати. Україна має на сьогодні домовленості про постачання в Україну 100, а 50 Україну 100, а 50, е, військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, в світі, які є – сказав Зеленський.

Нагадаємо

За словами Зеленського, до 2026 року в Європі функціонуватиме десять експортних центрів, а виробництво дронів розпочнеться в Німеччині та Великій Британії.