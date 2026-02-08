Украина получит боевые самолеты Gripen и Rafale — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках боевых самолетов Gripen и Rafale и планирует развивать военную авиацию. Об этом Глава государства сообщил во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, передает УНН.

Детали

Президент сообщил, что Украина имеет договоренности о поставках боевых самолетов. Речь идет о 50 самолетах Gripen и 100 самолетах Rafale.

Военную авиацию мы будем развивать. Мы обращаемся в университет и готовы поддерживать это направление. Я думаю, что оно сильным уровнем появится у вас в университете. Мы говорим с воздушными силами и т.д., с командованием. Я думаю, вы это будете чувствовать. Украина имеет на сегодняшний день договоренности о поставках в Украину 100, а 50 Украину 100, а 50, э, военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть – сказал Зеленский.

Напомним

По словам Зеленского, к 2026 году в Европе будет функционировать десять экспортных центров, а производство дронов начнется в Германии и Великобритании.