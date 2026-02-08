В середині лютого розпочнеться виробництво українських безпілотників у Німеччині - Зеленський

У середині лютого побачимо виробництво українських дронів у Німеччині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, передає УНН.

Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології