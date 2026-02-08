$43.140.00
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 5044 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 9156 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 5668 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 5620 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 22161 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35892 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34355 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39281 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 31024 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
В середині лютого розпочнеться виробництво українських безпілотників у Німеччині - Зеленський

Київ • УНН

 • 54 перегляди

За словами Зеленського, до 2026 року в Європі функціонуватиме десять експортних центрів, а виробництво дронів розпочнеться в Німеччині та Великій Британії.

В середині лютого розпочнеться виробництво українських безпілотників у Німеччині - Зеленський

У середині лютого побачимо виробництво українських дронів у Німеччині. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, передає УНН.

Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології 

- повідомив Зеленський.

За його словами, cьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах.

Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки 

- резюмував Глава держави.

Україна має 450 компаній-виробників дронів, 40-50 з них є лідерами - Зеленський08.02.26, 16:29 • 562 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Велика Британія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна