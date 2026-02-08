В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
13:58 • 1776 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 4972 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
10:00 • 9108 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 5614 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 5578 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 22147 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 35883 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 34346 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 39269 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 31020 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
79%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину8 февраля, 05:15 • 6298 просмотра
Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщинеVideo8 февраля, 05:32 • 7336 просмотра
Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки8 февраля, 05:46 • 4536 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 15773 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине8 февраля, 08:56 • 8762 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 15855 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 39517 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 59631 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 53565 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 54651 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Джефф Безос
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 20207 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 34379 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 36218 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 44986 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 47867 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
BFM TV

В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский

Киев • УНН

 • 18 просмотра

По словам Зеленского, к 2026 году в Европе будет функционировать десять экспортных центров, а производство дронов начнется в Германии и Великобритании.

В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский

В середине февраля увидим производство украинских дронов в Германии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, передает УНН.

Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии

- сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах.

Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки

- резюмировал Глава государства.

Украина имеет 450 компаний-производителей дронов, 40-50 из них являются лидерами - Зеленский08.02.26, 16:29 • 526 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Техника
Война в Украине
Великобритания
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина