В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский
Киев • УНН
По словам Зеленского, к 2026 году в Европе будет функционировать десять экспортных центров, а производство дронов начнется в Германии и Великобритании.
В середине февраля увидим производство украинских дронов в Германии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, передает УНН.
Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии
По его словам, сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах.
Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки
Украина имеет 450 компаний-производителей дронов, 40-50 из них являются лидерами - Зеленский08.02.26, 16:29 • 526 просмотров