В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский

В середине февраля увидим производство украинских дронов в Германии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, передает УНН.

Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии