Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світу
Київ • УНН
Шведська компанія Saab формує портфель потенційних замовлень на понад 300 винищувачів JAS 39 Gripen E/F. Україна може замовити до 150 літаків, а Канада – 72, з можливістю локалізації виробництва.
Шведська компанія Saab активно нарощує зусилля з просування винищувачів JAS 39 Gripen E/F, сформувавши портфель потенційних замовлень, що може перевищити 300 літаків. Попри жорстку конкуренцію з американським F-35, виробник розраховує на великі контракти з Україною, Канадою та країнами Азії та Латинської Америки, пропонуючи не лише техніку, а й локалізацію виробництва. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Найбільшим потенційним замовником залишається Україна. Після підписання листа про наміри у жовтні 2025 року йдеться про закупівлю від 100 до 150 новітніх Gripen E. Для реалізації такого масштабного замовлення Saab навіть розглядає можливість створення потужностей для фінального складання літаків безпосередньо в Україні, що допоможе розширити власні виробничі спроможності компанії.
Не менш важливим ринком є Канада, де Saab пропонує 72 винищувачі. Шведський виробник використовує політичну невизначеність навколо американських F-35, пропонуючи Оттаві концепцію "подвійного флоту" та створення 10 000 робочих місць у межах локалізації виробництва. Це дозволило б Канаді стати ще одним хабом для виготовлення Gripen, зокрема й для потреб Збройних сил України.
Глобальна конкуренція за ринки Азії та Латинської Америки
Окрім північних союзників, Saab веде активну боротьбу за замовлення в інших регіонах:
- Філіппіни: розглядається можливість постачання до 40 літаків, хоча країна також отримала дозвіл на закупівлю американських F-16 за ціною близько 279 млн доларів за одиницю.
- Перу: переговори щодо 24 винищувачів перебувають на фінальній стадії, попри паралельну зацікавленість Ліми у вживаних F-16.
- Португалія: розглядає Gripen як заміну для своїх 28 літаків F-16, обираючи між європейським варіантом та американським F-35.
Загалом, навіть за консервативними оцінками, лише контракти з Україною та Канадою можуть принести замовлення на 172-222 машини. Якщо ж Saab вдасться перемогти в тендерах у Перу та на Філіппінах, кількість літаків перевищить позначку у 300 одиниць. Проте реалізація цих планів залежатиме від здатності компанії наростити темпи виробництва до 36 бортів на рік та витримати лобістський тиск з боку США.
