Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира
Киев • УНН
Шведская компания Saab формирует портфель потенциальных заказов на более чем 300 истребителей JAS 39 Gripen E/F. Украина может заказать до 150 самолетов, а Канада – 72, с возможностью локализации производства.
Шведская компания Saab активно наращивает усилия по продвижению истребителей JAS 39 Gripen E/F, сформировав портфель потенциальных заказов, который может превысить 300 самолетов. Несмотря на жесткую конкуренцию с американским F-35, производитель рассчитывает на крупные контракты с Украиной, Канадой и странами Азии и Латинской Америки, предлагая не только технику, но и локализацию производства. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Крупнейшим потенциальным заказчиком остается Украина. После подписания письма о намерениях в октябре 2025 года речь идет о закупке от 100 до 150 новейших Gripen E. Для реализации такого масштабного заказа Saab даже рассматривает возможность создания мощностей для финальной сборки самолетов непосредственно в Украине, что поможет расширить собственные производственные возможности компании.
Не менее важным рынком является Канада, где Saab предлагает 72 истребителя. Шведский производитель использует политическую неопределенность вокруг американских F-35, предлагая Оттаве концепцию "двойного флота" и создание 10 000 рабочих мест в рамках локализации производства. Это позволило бы Канаде стать еще одним хабом для изготовления Gripen, в том числе и для нужд Вооруженных сил Украины.
Глобальная конкуренция за рынки Азии и Латинской Америки
Помимо северных союзников, Saab ведет активную борьбу за заказы в других регионах:
- Филиппины: рассматривается возможность поставки до 40 самолетов, хотя страна также получила разрешение на закупку американских F-16 по цене около 279 млн долларов за единицу.
- Перу: переговоры по 24 истребителям находятся на финальной стадии, несмотря на параллельную заинтересованность Лимы в подержанных F-16.
- Португалия: рассматривает Gripen как замену для своих 28 самолетов F-16, выбирая между европейским вариантом и американским F-35.
В целом, даже по консервативным оценкам, только контракты с Украиной и Канадой могут принести заказы на 172-222 машины. Если же Saab удастся победить в тендерах в Перу и на Филиппинах, количество самолетов превысит отметку в 300 единиц. Однако реализация этих планов будет зависеть от способности компании нарастить темпы производства до 36 бортов в год и выдержать лоббистское давление со стороны США.
