Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира

$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 февраля, 19:59 • 7382 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 18025 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 22092 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 23197 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 24577 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 21495 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14935 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12363 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24593 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38714 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.3м/с
76%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Руководитель аппарата премьера Британии подал в отставку из-за назначения посла в США: при чем здесь файлы Эпштейна8 февраля, 16:20 • 5864 просмотра
Рабства в Украине нет. Те, кто не подлежит мобилизации, имеют право выезжать - Зеленский8 февраля, 16:26 • 4714 просмотра
Не только графики, но и аварийные отключения: как завтра в Украине будут выключать свет8 февраля, 17:07 • 5316 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo8 февраля, 18:41 • 15896 просмотра
В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической угрозы8 февраля, 19:07 • 4568 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 30580 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 51985 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 70503 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 64318 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 64652 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Махмуд Аббас
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 25708 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 39709 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 41206 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 49728 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 52345 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Шведская компания Saab формирует портфель потенциальных заказов на более чем 300 истребителей JAS 39 Gripen E/F. Украина может заказать до 150 самолетов, а Канада – 72, с возможностью локализации производства.

Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира
Фото: Saab

Шведская компания Saab активно наращивает усилия по продвижению истребителей JAS 39 Gripen E/F, сформировав портфель потенциальных заказов, который может превысить 300 самолетов. Несмотря на жесткую конкуренцию с американским F-35, производитель рассчитывает на крупные контракты с Украиной, Канадой и странами Азии и Латинской Америки, предлагая не только технику, но и локализацию производства. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Крупнейшим потенциальным заказчиком остается Украина. После подписания письма о намерениях в октябре 2025 года речь идет о закупке от 100 до 150 новейших Gripen E. Для реализации такого масштабного заказа Saab даже рассматривает возможность создания мощностей для финальной сборки самолетов непосредственно в Украине, что поможет расширить собственные производственные возможности компании.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения07.01.26, 06:03 • 40105 просмотров

Не менее важным рынком является Канада, где Saab предлагает 72 истребителя. Шведский производитель использует политическую неопределенность вокруг американских F-35, предлагая Оттаве концепцию "двойного флота" и создание 10 000 рабочих мест в рамках локализации производства. Это позволило бы Канаде стать еще одним хабом для изготовления Gripen, в том числе и для нужд Вооруженных сил Украины.

Глобальная конкуренция за рынки Азии и Латинской Америки

Помимо северных союзников, Saab ведет активную борьбу за заказы в других регионах:

  • Филиппины: рассматривается возможность поставки до 40 самолетов, хотя страна также получила разрешение на закупку американских F-16 по цене около 279 млн долларов за единицу.
    • Перу: переговоры по 24 истребителям находятся на финальной стадии, несмотря на параллельную заинтересованность Лимы в подержанных F-16.
      • Португалия: рассматривает Gripen как замену для своих 28 самолетов F-16, выбирая между европейским вариантом и американским F-35.
        Фото: Saab
        Фото: Saab

        В целом, даже по консервативным оценкам, только контракты с Украиной и Канадой могут принести заказы на 172-222 машины. Если же Saab удастся победить в тендерах в Перу и на Филиппинах, количество самолетов превысит отметку в 300 единиц. Однако реализация этих планов будет зависеть от способности компании нарастить темпы производства до 36 бортов в год и выдержать лоббистское давление со стороны США.

        Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ03.02.26, 01:34 • 39448 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости МираТехнологии
        Техника
        Война в Украине
        Перу
        Saab JAS 39 Gripen
        Lockheed Martin F-35 Lightning II
        Филиппины
        Канада
        Португалия
        Соединённые Штаты
        Украина
        F-16 Fighting Falcon