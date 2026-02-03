Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, направленный на кардинальное усиление противовоздушной обороны и противодействие российской авиации. Ключевым элементом поддержки станет передача истребителей Gripen, которые в сочетании с ракетами Meteor должны стать главным инструментом в борьбе с носителями управляемых авиационных бомб (КАБов). Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основу пакета составят передовые радиолокационные системы и средства поражения от компании Saab. Ожидается поставка радаров семейства Giraffe, в частности моделей 1X, AMB и дальнобойных 4A, способных обнаруживать цели на расстоянии до 280 км. Для непосредственной защиты неба Украина получит зенитные комплексы RBS-70, в частности их самую современную версию NG, а также системы для борьбы с дронами Loke и Tridon Mk2.

Meteor и Gripen: новая дистанция воздушного боя

Важнейшим усилением Воздушных сил станет интеграция истребителей Gripen с ракетами "воздух-воздух" Meteor. Благодаря дальности поражения до 200 км, эта комбинация позволит украинским пилотам уничтожать вражеские самолеты на дистанциях, вдвое превышающих текущие возможности.

Полный потенциал этого вооружения будет раскрыт благодаря взаимодействию с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, которые создадут единый информационный контур для перехвата целей.

Помимо техники, Швеция профинансирует производство украинских дронов и средств РЭБ, а также внесет вклад в механизм PURL для закупки американского вооружения.

