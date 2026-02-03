$42.810.04
20:49 • 3562 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 7798 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 12982 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 12121 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10600 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10507 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17809 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24498 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39385 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 61066 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, включающий истребители Gripen с ракетами Meteor и передовые радиолокационные системы. Это усилит противовоздушную оборону Украины и позволит уничтожать вражеские самолеты на дальних дистанциях.

Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, направленный на кардинальное усиление противовоздушной обороны и противодействие российской авиации. Ключевым элементом поддержки станет передача истребителей Gripen, которые в сочетании с ракетами Meteor должны стать главным инструментом в борьбе с носителями управляемых авиационных бомб (КАБов). Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основу пакета составят передовые радиолокационные системы и средства поражения от компании Saab. Ожидается поставка радаров семейства Giraffe, в частности моделей 1X, AMB и дальнобойных 4A, способных обнаруживать цели на расстоянии до 280 км. Для непосредственной защиты неба Украина получит зенитные комплексы RBS-70, в частности их самую современную версию NG, а также системы для борьбы с дронами Loke и Tridon Mk2.

Meteor и Gripen: новая дистанция воздушного боя

Важнейшим усилением Воздушных сил станет интеграция истребителей Gripen с ракетами "воздух-воздух" Meteor. Благодаря дальности поражения до 200 км, эта комбинация позволит украинским пилотам уничтожать вражеские самолеты на дистанциях, вдвое превышающих текущие возможности.

Ракеты PAC-3, гарантии безопасности и шаг к трехсторонним переговорам: Зеленский подвел итоги Давоса23.01.26, 11:00 • 3854 просмотра

Полный потенциал этого вооружения будет раскрыт благодаря взаимодействию с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, которые создадут единый информационный контур для перехвата целей.

Помимо техники, Швеция профинансирует производство украинских дронов и средств РЭБ, а также внесет вклад в механизм PURL для закупки американского вооружения.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения07.01.26, 06:03 • 40030 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Saab JAS 39 Gripen
Швеция
Украина