Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
О чем договорились в москве американская делегация и путин
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Ракеты PAC-3, гарантии безопасности и шаг к трехсторонним переговорам: Зеленский подвел итоги Давоса

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Встреча с Трампом в Давосе обсудила усиление украинской ПВО и дополнительные ракеты PAC-3. Финализированы гарантии безопасности, ожидается подписание.

Ракеты PAC-3, гарантии безопасности и шаг к трехсторонним переговорам: Зеленский подвел итоги Давоса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым позитивным результатом Давоса для Украины стала важная встреча с президентом США Дональдом Трампом, во время которой обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, передает УНН.

Детали

В частности, речь шла о дополнительных ракетах для ПВО PAC-3, которые, по словам главы государства, Украине необходимы, и он рассчитывает на положительный результат.

Кроме этого, Зеленский сообщил о финализации работы над гарантиями безопасности и выразил ожидание их подписания, назвав это еще одним позитивным итогом.

Финализировали гарантию безопасности, я рассчитываю на. Подписание, это также положительный результат. Мы проговорили вопросы сложные, которые касаются востока нашего государства и завершения войны. И важно, что приняли решение, что технические трехсторонние группы встретятся 

- сказал Зеленский.

Добавил, что американская сторона после полета в москву, примет участие в  трехсторонней встрече переговорщиков. Зеленский назвал это шагом вперед и подчеркнул, что процесс не стоит на месте, хотя завершение войны "может быть по-разному".

Комментируя роль Европейского Союза, Зеленский заявил, что ЕС принимает "сильные решения" в сложных ситуациях.

Мы благодарны за 90 миллиардов. Это было сложно для них. Была сложная ситуация. Были разные, вы знаете, некоторые буквы, которые блокировали такое решение. Но Украина обеспечена финансированием 45 миллиардов каждый год, следующие два года. И это важное решение

- убежден глава государства.

Президент Украины отдельно поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен, Антониу Кошту и других европейских лидеров.

Кроме того, Зеленский отметил увеличение поддержки Украины со стороны Германии и поблагодарил канцлера Мерца, а также сообщил о росте поддержки со стороны Нидерландов. Отдельно он упомянул страны Севера и Швецию, которые, по его словам, поддерживали Украину, и добавил, что часть вопросов после Давоса обсуждали по телефону.

Отдельно президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что во время форума в Давосе информационный фокус был сосредоточен на теме Гренландии, однако Украине удалось его переключить.

И мы все-таки переключили фокус на Украину снова. И все говорят о нас. Это важно для нас

- подчеркнул он.

В то же время Зеленский акцентировал, что Украина пока не является членом ЕС, но находится на этом пути, и ряд решений в Евросоюзе можно было бы принимать быстрее.

Например, санкционные решения. Я благодарен всем лидерам за все пакеты. Они были очень важны для нас. Но давайте честно. Атомка России так и не применена против атомки. Санкции о росатоме, тот что сильных санкций пока что нет. Юридических, физических лиц. и много всего другого. Поэтому есть решения, которые нужно очень быстро делать

- подчеркнул он.

Отдельно президент Украины поднял вопрос наращивания производства оружия в Европе, подчеркнув, что это защита не только для Украины, но и для всех европейских стран.

В этом контексте он положительно оценил программу SAFE, назвав ее супер идеей с объемом 155 млрд, часть из которых может быть доступна для Украины.

В то же время Зеленский заявил, что совместных производств с Украиной сейчас "можно посчитать на пальцах", и это, по его словам, ненормально, учитывая четвертый год войны и необходимость двигаться быстрее.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных договоренностях по новому пакету противовоздушной обороны. Это произошло во время его визита в Давос, где он провел ряд встреч.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
