Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні домовленості щодо нового пакету протиповітряної оборони. Це відбулося під час його візиту до Давосу, де він провів низку зустрічей.
Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей
