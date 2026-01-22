Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет необхідної ППО, передає УНН.

Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей - повідомив Зеленський.

Дефіцит ППО не дозволяє у повному обсязі захистити критичну інфраструктуру: Сирський на засіданні Ради Україна - НАТО