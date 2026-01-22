Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных договоренностях относительно нового пакета противовоздушной обороны. Это произошло во время его визита в Давос, где он провел ряд встреч.
Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей
