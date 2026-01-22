Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО, передает УНН.

Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей - сообщил Зеленский.

