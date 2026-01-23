Ракети PAC-3, гарантії безпеки та крок до тристоронніх переговорів: Зеленський підбив підсумки Давоса

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим позитивним результатом Давоса для України стала важлива зустріч із президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили посилення української протиповітряної оборони, передає УНН.

Деталі

Зокрема, йшлося про додаткові ракети для ППО PAC -3, які, за словами глави держави, Україні необхідні, і він розраховує на позитивний результат.

Крім цього, Зеленський повідомив про фіналізацію роботи над гарантіями безпеки та висловив очікування їхнього підписання, назвавши це ще одним позитивним підсумком.

Фіналізували гарантію безпеки, я розраховую на. Підписання, це також позитивний результат. Ми проговорили питання складні, які стосуються сходу нашої держави і завершення війни. І важливо, що прийняли рішення, що технічні трьохсторонні групи зустрінуться - сказав Зеленський.

Додав, що американська сторона після польоту до москви, візьме участь у тристоронній зустрічі переговорників. Зеленський назвав це кроком уперед і наголосив, що процес не стоїть на місці, хоча завершення війни "може бути по-різному".

Коментуючи роль Європейського Союзу, Зеленський заявив, що ЄС ухвалює "сильні рішення" у складних ситуаціях.

Ми вдячні про 90 мільярдів. Це було складно для них. Була складна ситуація. Були різні, ви знаєте, деякі літери, які блокували таке рішення. Але Україна забезпечена фінансуванням 45 мільярдів кожного року, наступні два роки. І це важливе рішення - переконаний голова держави.

Президент України окремо подякував Урсулі фон дер Ляєн, Антоніу Кошті та іншим європейським лідерам.

Крім того, Зеленський відзначив збільшення підтримки України з боку Німеччини та подякував канцлеру Мерцу, а також повідомив про зростання підтримки з боку Нідерландів. Окремо він згадав країни Півночі та Швецію, які, за його словами, підтримували Україну, і додав, що частину питань після Давосу обговорювали телефоном.

Окремо президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що під час форуму в Давосі інформаційний фокус був зосереджений на темі Гренландії, однак Україні вдалося його перемкнути.

І ми все-таки переключили фокус на Україну знову. І всі говорять про нас. Це важливо для нас - підкреслив він.

Водночас Зеленський закцентував, що Україна поки не є членом ЄС, але перебуває на цьому шляху, і низку рішень у Євросоюзі можна було б ухвалювати швидше.

Наприклад, санкційні рішення. Я вдячний всім лідерам за всі пакети. Вони були дуже важливі для нас. Але давайте чесно. Атомка Росії так і не застосована проти атомки. Санкції про росатому, той що сильних санкцій поки що немає. Юридичних, фізичних осіб. і багато всього іншого. Тому є рішення, які потрібно дуже швидко робити - наголосив він.

Окремо президент України порушив питання нарощування виробництва зброї в Європі, підкресливши, що це захист не лише для України, а й для всіх європейських країн.

У цьому контексті він позитивно оцінив програму SAFE, назвавши її супер ідеєю із обсягом 155 млрд, частина з яких може бути доступною для України.

Водночас Зеленський заявив, що спільних виробництв з Україною наразі "можна порахувати на пальцях", і це, за його словами, ненормально з огляду на четвертий рік війни та потребу рухатися швидше.

