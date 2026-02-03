Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ

$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 3514 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 7636 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 12903 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 12064 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10554 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10496 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17784 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24479 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39362 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 61051 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.2м/с
75%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 10076 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 9210 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 7406 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 6606 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 10837 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 12903 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 10837 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 17784 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 57242 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 32862 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 3658 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 6610 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 7410 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 9214 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 10077 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
The Times

Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Швеція готує один з найбільших пакетів військової допомоги для України, що включає винищувачі Gripen з ракетами Meteor та передові радіолокаційні системи. Це посилить протиповітряну оборону України та дозволить знищувати ворожі літаки на дальніх дистанціях.

Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ

Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України, спрямований на кардинальне посилення протиповітряної оборони та протидію російській авіації. Ключовим елементом підтримки стане передача винищувачів Gripen, які у поєднанні з ракетами Meteor мають стати головним інструментом у боротьбі з носіями керованих авіаційних бомб (КАБів). Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Основу пакета складуть передові радіолокаційні системи та засоби ураження від компанії Saab. Очікується постачання радарів сімейства Giraffe, зокрема моделей 1X, AMB та далекобійних 4A, що здатні виявляти цілі на відстані до 280 км. Для безпосереднього захисту неба Україна отримає зенітні комплекси RBS-70, зокрема їхню найсучаснішу версію NG, а також системи для боротьби з дронами Loke та Tridon Mk2.

Meteor та Gripen: нова дистанція повітряного бою

Найважливішим підсиленням Повітряних сил стане інтеграція винищувачів Gripen із ракетами "повітря-повітря" Meteor. Завдяки дальності ураження до 200 км, ця комбінація дозволить українським пілотам знищувати ворожі літаки на дистанціях, що вдвічі перевищують поточні можливості.

Ракети PAC-3, гарантії безпеки та крок до тристоронніх переговорів: Зеленський підбив підсумки Давоса23.01.26, 11:00 • 3854 перегляди

Повний потенціал цього озброєння буде розкрито завдяки взаємодії з літаками дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW, що створять єдиний інформаційний контур для перехоплення цілей.

Крім техніки, Швеція профінансує виробництво українських дронів та засобів РЕБ, а також зробить внесок у механізм PURL для закупівлі американського озброєння.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди07.01.26, 06:03 • 40030 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Saab JAS 39 Gripen
Швеція
Україна