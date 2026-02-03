Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ

Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України, спрямований на кардинальне посилення протиповітряної оборони та протидію російській авіації. Ключовим елементом підтримки стане передача винищувачів Gripen, які у поєднанні з ракетами Meteor мають стати головним інструментом у боротьбі з носіями керованих авіаційних бомб (КАБів). Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Основу пакета складуть передові радіолокаційні системи та засоби ураження від компанії Saab. Очікується постачання радарів сімейства Giraffe, зокрема моделей 1X, AMB та далекобійних 4A, що здатні виявляти цілі на відстані до 280 км. Для безпосереднього захисту неба Україна отримає зенітні комплекси RBS-70, зокрема їхню найсучаснішу версію NG, а також системи для боротьби з дронами Loke та Tridon Mk2.

Meteor та Gripen: нова дистанція повітряного бою

Найважливішим підсиленням Повітряних сил стане інтеграція винищувачів Gripen із ракетами "повітря-повітря" Meteor. Завдяки дальності ураження до 200 км, ця комбінація дозволить українським пілотам знищувати ворожі літаки на дистанціях, що вдвічі перевищують поточні можливості.

Повний потенціал цього озброєння буде розкрито завдяки взаємодії з літаками дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW, що створять єдиний інформаційний контур для перехоплення цілей.

Крім техніки, Швеція профінансує виробництво українських дронів та засобів РЕБ, а також зробить внесок у механізм PURL для закупівлі американського озброєння.

