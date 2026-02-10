Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей Gripen

Испанская оборонная компания Indra разработала обновленную версию ракеты класса "воздух-воздух" Meteor, которая должна существенно усилить боевые возможности Воздушных сил Украины. Модернизация направлена на усовершенствование системы передачи данных и повышение устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Компания Indra, отвечающая за 20% электроники ракеты, представила демонстрационный образец с улучшенным каналом связи между самолетом и боеприпасом. Обновление системы передачи данных позволяет увеличить дальность управления и гарантировать точность в условиях активных помех.

Особенностью Meteor является твердотопливный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете преодолевать первые 100 км всего за 1,5 минуты. Это сокращает время, в течение которого самолет-носитель должен осуществлять подсветку цели до момента активации собственной головки самонаведения ракеты.

Модернизация Indra позволяет эффективно управлять ракетой на всей дистанции до 200 км, даже если цель совершает резкие маневры.

Значение для перевооружения Воздушных сил Украины

Украина ожидает первые поставки ракет Meteor в 2026 году вместе с передачей шведских истребителей Gripen C/D. Хотя внедрение новейшей модификации требует времени, сам факт развития линейки Meteor является стратегически важным для Киева.

Эти обновления ракеты имеют довольно весомое значение для Украины. В частности, украинские воздушные силы ожидают получить первые ракеты Meteor уже в 2026 году вместе со шведскими подержанными Gripen C/D - подчеркивают аналитики.

Перспективы использования Meteor связаны не только с Gripen, но и с другими европейскими платформами, такими как Rafale, которые рассматриваются как основные типы истребителей для Украины в будущем.

