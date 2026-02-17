$43.100.11
Словакия планирует закупку дополнительных истребителей F-16 для усиления ПВО и замены переданных Украине МиГ-29

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Словакия планирует приобрести еще четыре истребителя F-16V Block 70/72 Viper для усиления ПВО. Это решение связано с передачей всего парка МиГ-29 Украине.

Словакия планирует закупку дополнительных истребителей F-16 для усиления ПВО и замены переданных Украине МиГ-29

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в США заявил о намерениях приобрести еще четыре американских истребителя F-16V Block 70/72 Viper. Этот шаг направлен на закрытие пробелов в системе национальной обороны, возникших после передачи всего парка старых МиГ-29 украинским Воздушным силам. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

По информации издания Defence Industry Europe, словацкая сторона направила запрос на поставку от четырех до восьми самолетов, надеясь получить их в максимально сжатые сроки. Вице-премьер-министр Словакии Роберт Калиняк ранее утверждал, что Государственный департамент США уже одобрил продажу, однако отсутствие публичной отчетности на ресурсах DSCA вызывает дискуссии среди экспертов. Некоторые аналитики видят в этом желании Братиславы попытку склонить Белый дом к более тесному сотрудничеству с нынешним правительством на фоне изменения ситуации с безопасностью в Центральной Европе.

Фицо стремится к сближению с ЕС после неудачной встречи с Трампом - Bloomberg30.01.26, 21:08 • 7584 просмотра

Сомнительные сроки поставок и опыт предыдущих контрактов

Эксперты Defense Express выражают скептицизм относительно возможности получения самолетов уже в 2026 году, учитывая значительные задержки по первому контракту 2018 года.

Тогда Словакия ждала начала поставок 14 истребителей более пяти лет вместо обещанных четырех, а производственные очереди Lockheed Martin остаются перегруженными заказами для других стран, в частности Тайваня. Вероятно, заявления о быстром получении самолетов могут касаться передачи финальной партии машин по старому заказу, а не абсолютно новых единиц авиации.

Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей Gripen10.02.26, 00:49 • 11116 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Микоян МиГ-29
Роберт Калиняк
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Братислава
Роберт Фицо
Тайвань
Словакия
Соединённые Штаты
Украина
F-16 Fighting Falcon