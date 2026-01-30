Фицо стремится к сближению с ЕС после неудачной встречи с Трампом - Bloomberg

Словацкий лидер Роберт Фицо, чья преданность Дональду Трампу и постоянные конфликты с институтами Европейского Союза определяют его премьерство, предлагает "оливковую ветвь" партнерам в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Двухчасовая встреча в Париже между Фицо и президентом Франции Эммануэлем Макроном стала последним сигналом того, что словацкий лидер стремится восстановить мосты со странами блока из 27 членов, многие из которых он ранее унижал, называя их "военными пехотинцами" из-за их военной помощи Украине.

Этот поворот происходит на фоне все более воинственной риторики Трампа в отношении европейских союзников, которая ухудшила отношения с ультраправыми и популистскими движениями в Европе, которые когда-то считали президента США примером для подражания.

Для Фицо этот шаг сопровождался слухами о встрече в середине января с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, которая была частью усилий словацкого лидера наладить связи с Вашингтоном. Политические союзники в Братиславе, а также медиа сообщали, что эта встреча изрядно потрясла Фицо, который отрицал эти сообщения, называя их "ложью".

Как отмечает издание, Макрон, по крайней мере, пытался представить визит в Париж как структурное изменение, назвав его в сообщении в социальных сетях на словацком "стратегическим пробуждением". Он похвалил сотрудничество в сферах энергетики, обороны и "защиты наших демократий" — пункт, который стал предметом споров между Братиславой и ЕС, выразившим обеспокоенность по поводу верховенства права после возвращения Фицо к власти в 2023 году.

Фицо также отметил дружественную атмосферу встречи. В то же время, признавая, что взгляды на войну в Украине остаются далеки друг от друга, он выразил поддержку сотрудничества, направленного на достижение "более сильного, более независимого и суверенного ЕС".

Смена тона произошла после того, как европейцы по всему политическому спектру осудили угрозы Трампа аннексировать Гренландию, полуавтономную территорию Дании, и его готовность применить военную силу для устранения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в этом месяце.

Politico сообщило на этой неделе, что Фицо во время встречи лидеров ЕС 22 января в Брюсселе выразил шок из-за состояния Трампа во время встречи во Флориде. Словацкий лидер назвал сообщение безосновательным.

"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей", — сказал он в среду в X.

Но даже до появления этого сообщения становилось все очевиднее, что встреча Фицо с Трампом 17 января не стала тем успехом в публичных отношениях, на который надеялось словацкое руководство. Трамп и его команда не подтвердили и не прокомментировали встречу, несмотря на обещание сделки на 15 миллиардов евро (17,9 млрд долларов) с США.

Через неделю словацкий националист Андрей Данко, коалиционный партнер Фицо, заявил, что премьер "был растерян" после визита в Мар-а-Лаго и отреагировал на это, пригласив двустороннюю встречу с Макроном.

Фицо ответил, что не обсуждал этого с Данко и не знает, откуда националист получил эту информацию.

Помимо отношений с Вашингтоном, резкое изменение отношения к Трампу и его движению MAGA отразилось в общественных опросах. Среди избирателей Фицо популярность президента США упала до 16% по сравнению с 61% в прошлом году, по данным опроса Ipsos для медиа Dennik N.

Эта тенденция вряд ли останется незамеченной для восточноевропейского лидера, который построил свой политический бренд на националистической поддержке. Дополнительно Фицо на этой неделе отказался от приглашения присоединиться к проекту Совета мира Трампа, как и другие лидеры ЕС, которые рассматривали его как вызов Организации Объединенных Наций.

"Мы не можем заменить международное право и ООН новыми институтами только потому, что думаем, что что-то функционирует неправильно", — сказал Фицо.

Политические изменения по всей Европе также могут изменить расчеты Фицо. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, близкий союзник и ключевая фигура популистского сопротивления в ЕС, значительно отстает от оппозиции в опросах за три месяца до выборов.

Издание подчеркивает, если Орбан проиграет выборы, Фицо останется уязвимым. В соседней Чехии возвращение к власти миллиардера премьер-министра Андрея Бабиша дало еще одного потенциального союзника. Но хотя Бабиш критиковал политику ЕС в отношении миграции и климата, он демонстрировал склонность к практичности, которой не хватало в Будапеште и Братиславе.

