Фицо стремится к сближению с ЕС после неудачной встречи с Трампом - Bloomberg

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 502 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 1354 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 2856 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 4384 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 10157 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 14331 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 16908 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19091 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 20539 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 24585 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
79%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 24480 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции30 января, 10:58 • 19393 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 17804 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 17752 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 13609 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
18:21 • 2856 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 8138 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 13614 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 17755 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 77826 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 318:42 • 464 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo18:12 • 1170 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 2186 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 5496 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 10046 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Сериал

Фицо стремится к сближению с ЕС после неудачной встречи с Трампом - Bloomberg

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей преданностью Дональду Трампу, предлагает "оливковую ветвь" партнерам в ЕС. Этот шаг происходит на фоне слухов о его встрече с Трампом, которая, по сообщениям, не оправдала ожиданий Фицо.

Фицо стремится к сближению с ЕС после неудачной встречи с Трампом - Bloomberg

Словацкий лидер Роберт Фицо, чья преданность Дональду Трампу и постоянные конфликты с институтами Европейского Союза определяют его премьерство, предлагает "оливковую ветвь" партнерам в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Двухчасовая встреча в Париже между Фицо и президентом Франции Эммануэлем Макроном стала последним сигналом того, что словацкий лидер стремится восстановить мосты со странами блока из 27 членов, многие из которых он ранее унижал, называя их "военными пехотинцами" из-за их военной помощи Украине.

Этот поворот происходит на фоне все более воинственной риторики Трампа в отношении европейских союзников, которая ухудшила отношения с ультраправыми и популистскими движениями в Европе, которые когда-то считали президента США примером для подражания.

Для Фицо этот шаг сопровождался слухами о встрече в середине января с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, которая была частью усилий словацкого лидера наладить связи с Вашингтоном. Политические союзники в Братиславе, а также медиа сообщали, что эта встреча изрядно потрясла Фицо, который отрицал эти сообщения, называя их "ложью".

Как отмечает издание, Макрон, по крайней мере, пытался представить визит в Париж как структурное изменение, назвав его в сообщении в социальных сетях на словацком "стратегическим пробуждением". Он похвалил сотрудничество в сферах энергетики, обороны и "защиты наших демократий" — пункт, который стал предметом споров между Братиславой и ЕС, выразившим обеспокоенность по поводу верховенства права после возвращения Фицо к власти в 2023 году.

Фицо также отметил дружественную атмосферу встречи. В то же время, признавая, что взгляды на войну в Украине остаются далеки друг от друга, он выразил поддержку сотрудничества, направленного на достижение "более сильного, более независимого и суверенного ЕС".

Смена тона произошла после того, как европейцы по всему политическому спектру осудили угрозы Трампа аннексировать Гренландию, полуавтономную территорию Дании, и его готовность применить военную силу для устранения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в этом месяце.

Politico сообщило на этой неделе, что Фицо во время встречи лидеров ЕС 22 января в Брюсселе выразил шок из-за состояния Трампа во время встречи во Флориде. Словацкий лидер назвал сообщение безосновательным.

Лидер европейского правительства выразил шок по поводу состояния Трампа после встречи в Мар-а-Лаго - Politico28.01.26, 08:55 • 4731 просмотр

"Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей", — сказал он в среду в X.

Но даже до появления этого сообщения становилось все очевиднее, что встреча Фицо с Трампом 17 января не стала тем успехом в публичных отношениях, на который надеялось словацкое руководство. Трамп и его команда не подтвердили и не прокомментировали встречу, несмотря на обещание сделки на 15 миллиардов евро (17,9 млрд долларов) с США.

Через неделю словацкий националист Андрей Данко, коалиционный партнер Фицо, заявил, что премьер "был растерян" после визита в Мар-а-Лаго и отреагировал на это, пригласив двустороннюю встречу с Макроном.

Фицо ответил, что не обсуждал этого с Данко и не знает, откуда националист получил эту информацию.

Помимо отношений с Вашингтоном, резкое изменение отношения к Трампу и его движению MAGA отразилось в общественных опросах. Среди избирателей Фицо популярность президента США упала до 16% по сравнению с 61% в прошлом году, по данным опроса Ipsos для медиа Dennik N.

Фицо заявил, что "отвергает ложь" Politico после материала о его беспокойстве за состояние Трампа28.01.26, 15:47 • 3188 просмотров

Эта тенденция вряд ли останется незамеченной для восточноевропейского лидера, который построил свой политический бренд на националистической поддержке. Дополнительно Фицо на этой неделе отказался от приглашения присоединиться к проекту Совета мира Трампа, как и другие лидеры ЕС, которые рассматривали его как вызов Организации Объединенных Наций.

"Мы не можем заменить международное право и ООН новыми институтами только потому, что думаем, что что-то функционирует неправильно", — сказал Фицо.

Политические изменения по всей Европе также могут изменить расчеты Фицо. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, близкий союзник и ключевая фигура популистского сопротивления в ЕС, значительно отстает от оппозиции в опросах за три месяца до выборов.

Издание подчеркивает, если Орбан проиграет выборы, Фицо останется уязвимым. В соседней Чехии возвращение к власти миллиардера премьер-министра Андрея Бабиша дало еще одного потенциального союзника. Но хотя Бабиш критиковал политику ЕС в отношении миграции и климата, он демонстрировал склонность к практичности, которой не хватало в Будапеште и Братиславе.

Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо08.01.26, 06:35 • 33878 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Бренд
Социальная сеть
Война в Украине
Гренландия
Bloomberg L.P.
Братислава
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Дания
Париж
Чешская Республика
Венгрия
Будапешт
Украина