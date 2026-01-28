Фицо заявил, что "отвергает ложь" Politico после материала о его беспокойстве за состояние Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на публикацию американской газеты Politico, которая написала о его впечатлениях от личного общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Фицо уверяет, что Politico распространило ложную информацию о том, как он якобы оценивал встречу с президентом США на неформальном саммите в Брюсселе.

Чиновник же заявил, что не выступал на этом саммите и открыто критиковал как само мероприятие, так и его подготовку.

Словацкий чиновник отверг обвинения издания, назвав его материал "ложью ненавистного, пробрюссельского либерального портала". Он утверждает, что публикация является примером деградации либеральной и прогрессивной политической и медийной среды, которая "прибегает к манипуляциям, дезинформации и преследованию политических оппонентов".

Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но это не помешало порталу Politico выдумать ложь. Хорошо известно, что я являюсь одним из "любимцев" этого портала, где суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями - убеждает Фицо.

Также глава правительства Словакии заявил, что во время саммита не имел никаких неформальных разговоров с премьер-министрами или президентами относительно своего визита в США.

Были настойчивые попытки сорвать мой визит в США, как это было в случае с моим визитом в Россию, где некоторые страны-члены ЕС даже не позволили мне пролетать над их территорией! Вот что называется солидарностью - пожаловался он.

Фицо отметил, что частично разделяет политические подходы президента США, однако с некоторыми из них не соглашается.

Однако он признался, что после своего критического заявления относительно Венесуэлы ждал отмены визита в Вашингтон, но этого не произошло, и это заставило его еще больше ценить встречу с американским лидером.

"Если мне нужно высказать критическое мнение, мне не нужны для этого никакие рупоры", - добавил Фицо.

Напомним

Как ранее писало Politico, со ссылкой на пять европейских дипломатов, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность относительно "психологического состояния" Дональда Трампа после их встречи 17 января. Фицо назвал Трампа "опасным", что шокировало европейских дипломатов.

