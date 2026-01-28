$42.960.17
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 15505 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 20763 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 21343 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Эксклюзив
08:19 • 22287 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 25866 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44003 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57257 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42867 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75441 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фицо заявил, что "отвергает ложь" Politico после материала о его беспокойстве за состояние Трампа

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг публикацию Politico о его беспокойстве состоянием Дональда Трампа. Он назвал материал "ложью" и заявил, что не выступал на саммите, где якобы сделал такие оценки.

Фицо заявил, что "отвергает ложь" Politico после материала о его беспокойстве за состояние Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на публикацию американской газеты Politico, которая написала о его впечатлениях от личного общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Фицо уверяет, что Politico распространило ложную информацию о том, как он якобы оценивал встречу с президентом США на неформальном саммите в Брюсселе.

Чиновник же заявил, что не выступал на этом саммите и открыто критиковал как само мероприятие, так и его подготовку.

Словацкий чиновник отверг обвинения издания, назвав его материал "ложью ненавистного, пробрюссельского либерального портала". Он утверждает, что публикация является примером деградации либеральной и прогрессивной политической и медийной среды, которая "прибегает к манипуляциям, дезинформации и преследованию политических оппонентов".

Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но это не помешало порталу Politico выдумать ложь. Хорошо известно, что я являюсь одним из "любимцев" этого портала, где суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями

- убеждает Фицо.

Также глава правительства Словакии заявил, что во время саммита не имел никаких неформальных разговоров с премьер-министрами или президентами относительно своего визита в США.

Были настойчивые попытки сорвать мой визит в США, как это было в случае с моим визитом в Россию, где некоторые страны-члены ЕС даже не позволили мне пролетать над их территорией! Вот что называется солидарностью

- пожаловался он.

Фицо отметил, что частично разделяет политические подходы президента США, однако с некоторыми из них не соглашается.

Однако он признался, что после своего критического заявления относительно Венесуэлы ждал отмены визита в Вашингтон, но этого не произошло, и это заставило его еще больше ценить встречу с американским лидером.

"Если мне нужно высказать критическое мнение, мне не нужны для этого никакие рупоры", - добавил Фицо.

Напомним

Как ранее писало Politico, со ссылкой на пять европейских дипломатов, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность относительно "психологического состояния" Дональда Трампа после их встречи 17 января. Фицо назвал Трампа "опасным", что шокировало европейских дипломатов.

Ольга Розгон

