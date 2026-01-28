$42.960.17
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Фіцо заявив, що "відкидає брехню" Politico після матеріалу про його занепокоєння за стан Трампа

Київ • УНН

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спростував публікацію Politico про його занепокоєння станом Дональда Трампа. Він назвав матеріал "брехнею" та заявив, що не виступав на саміті, де нібито зробив такі оцінки.

Фіцо заявив, що "відкидає брехню" Politico після матеріалу про його занепокоєння за стан Трампа

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував різкими словами на публікацію американської газети Politico, яка написала про його враження від особистого спілкування з президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у його дописі соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Фіцо запевняє, що Politico поширило неправдиву інформацію про те, як він нібито оцінював зустріч із президентом США на неформальному саміті в Брюсселі.

Посадовець натомість заявив, що не виступав на цьому саміті та відкрито критикував як сам захід, так і його підготовку.

Словацький урядовець відкинув закиди видання, назвавши його матеріал "брехнею ненависного, пробрюссельського ліберального порталу". Він стверджує, що публікація є прикладом деградації ліберального та прогресивного політичного й медійного середовища, яке "вдається до маніпуляцій, дезінформації та переслідування політичних опонентів".

Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, свідків немає, але це не завадило порталу Politico вигадати брехню. Добре відомо, що я є одним із "улюбленців" цього порталу, де суверенітет, боротьба за національні інтереси та власна думка вважаються злочинами

- переконує Фіцо.

Також глава уряду Словаччини заявив, що під час саміту не мав жодних неформальних розмов з прем’єр-міністрами чи президентами щодо свого візиту до США.

Були наполегливі спроби зірвати мій візит до США, як це було у випадку з моїм візитом до росії, де деякі країни-члени ЄС навіть не дозволили мені пролітати над їхньою територією! Ось що називається солідарністю

- поскаржився він.

Фіцо зазначив, що частково поділяє політичні підходи президента США, однак з деякими з них не погоджується.

Проте він зізнався, що після своєї критичної заяви щодо Венесуели чекав скасування візиту до Вашингтона, але цього не сталося, і це змусило його ще більше цінувати зустріч з американським лідером.

"Якщо мені потрібно висловити критичну думку, мені не потрібні для цього жодні рупори", - додав Фіцо.

Нагадаємо

Як раніше писало Politico, з посиланням на п'ять європейських дипломатів, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння щодо "психологічного стану" Дональда Трампа після їхньої зустрічі 17 січня. Фіцо назвав Трампа "небезпечним", що шокувало європейських дипломатів.

Ольга Розгон

Новини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Дипломатка
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Брюссель
Словаччина
Сполучені Штати Америки