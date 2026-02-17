Словакия модернизирует бункеры времен Холодной войны из-за угрозы со стороны россии

В словацком городе Нитра местные власти готовятся к возможному обострению ситуации с безопасностью и постепенно модернизируют ядерные убежища времен холодной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал AFP.

Детали

Несмотря на то, что для многих жителей война в соседней Украине кажется отдаленной, правительство страны объявило о намерении удвоить вместимость защитных сооружений.

Словакия, которая до сих пор не подвергалась атакам российских дронов, в отличие от Польши или Молдовы, внимательно следит за событиями в Украине.

Премьер-министр Роберт Фицо неоднократно заявлял, что словакам нечего бояться со стороны России и выступает против оказания военной помощи Украине. В то же время его правительство пообещало усилить систему гражданской защиты.

С 2022 года, с тех пор как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, власти Нитры ежегодно проводят ремонт и частичное обновление 17 убежищ. В 2026 году на эти нужды предусмотрено 40 тысяч евро. Однако в горсовете признают: эти средства не покрывают реальных расходов, необходимых для полного приведения объектов в надлежащее техническое состояние.

По словам представителей гражданской защиты, большинство убежищ имеют устаревшую вентиляцию, электросети и проблемы с водоснабжением. Фактически ни одно из них пока не соответствует современным требованиям для защиты населения от химических или биологических угроз.

Всего в Словакии насчитывается около 1 500 убежищ, рассчитанных примерно на 250 тысяч человек. Четверть из них расположена в столице Братиславе. После падения коммунистического режима в 1989 году часть сооружений передали муниципалитетам или частным владельцам. Некоторые объекты переоборудовали под коммерческие или культурные пространства, другие остались заброшенными.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток ранее инициировал аудит защитных сооружений и признал их состояние неудовлетворительным. Правительство заявило о намерении увеличить вместимость убежищ на 100% в рамках новой стратегии безопасности. Планируется, что к 2040 году не менее 30% населения страны будут иметь доступ к защитным сооружениям. Не исключается привлечение финансирования со стороны Европейского Союза.

В то же время из-за бюджетных ограничений и политических противоречий в правящей коалиции возможно снижение оборонных расходов ниже уровня 2% ВВП, рекомендованного НАТО.

На фоне ограниченного государственного финансирования растет спрос на частные убежища. По данным представителей рынка, с 2022 года спрос на такие сооружения ежегодно увеличивается примерно на 75%. Частные хранилища не подлежат обязательной регистрации.

Несмотря на усилия властей, большинство опрошенных жителей Нитры признались, что не знают, где расположено ближайшее убежище, и не считают ситуацию достаточно угрожающей, чтобы искать место для эвакуации.

Напомним

