25 февраля, 19:42 • 12032 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 21843 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 20579 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 19269 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 17510 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15428 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 29623 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18690 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17929 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36278 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Метро в Варшаве превратят в укрытие на случай войны

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский представил программу "Подземный щит", по которой метрополитен адаптируют для использования в качестве складов и укрытий. Станции смогут одновременно обеспечить убежище для более чем 100 тысяч человек, а также будут хранить аварийное оборудование.

Метро в Варшаве превратят в укрытие на случай войны

Варшавский метрополитен адаптируют для использования в качестве складов и укрытий. Об этом сообщил мэр столицы Польши Рафал Тшасковский, презентуя программу "Подземный щит", сообщает УНН со ссылкой на in Poland.

Детали

По словам чиновника, станции метро смогут одновременно обеспечить убежище для более чем 100 тысяч человек. В сотрудничестве с пожарной службой город адаптирует станции и технические помещения для хранения аварийного оборудования - запасов воды, раскладушек, одеял и других необходимых вещей. Технологические полости уже готовятся для размещения соответствующего оснащения.

Городские власти также начали закупку генераторов электроэнергии и другого оборудования, необходимого для функционирования укрытий в кризисных условиях. Речь идет о тысячах единиц техники и снаряжения, включая термосы, фляги, спальные мешки и носилки

- пишет издание.

По информации мэрии Варшавы, также начат процесс закупки генераторов, поскольку они необходимы в кризисных ситуациях.

Напомним

Словакия модернизирует ядерные убежища времен Холодной войны, несмотря на заявления премьера Фицо об отсутствии угрозы со стороны России. Аудит выявил критическое состояние большинства сооружений, а спрос на частные бункеры растет.

Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне20.11.25, 10:56 • 55322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Рафал Тшасковский
Польша