Метро в Варшаве превратят в укрытие на случай войны

Варшавский метрополитен адаптируют для использования в качестве складов и укрытий. Об этом сообщил мэр столицы Польши Рафал Тшасковский, презентуя программу "Подземный щит", сообщает УНН со ссылкой на in Poland.

Детали

По словам чиновника, станции метро смогут одновременно обеспечить убежище для более чем 100 тысяч человек. В сотрудничестве с пожарной службой город адаптирует станции и технические помещения для хранения аварийного оборудования - запасов воды, раскладушек, одеял и других необходимых вещей. Технологические полости уже готовятся для размещения соответствующего оснащения.

Городские власти также начали закупку генераторов электроэнергии и другого оборудования, необходимого для функционирования укрытий в кризисных условиях. Речь идет о тысячах единиц техники и снаряжения, включая термосы, фляги, спальные мешки и носилки - пишет издание.

По информации мэрии Варшавы, также начат процесс закупки генераторов, поскольку они необходимы в кризисных ситуациях.

Напомним

Словакия модернизирует ядерные убежища времен Холодной войны, несмотря на заявления премьера Фицо об отсутствии угрозы со стороны России. Аудит выявил критическое состояние большинства сооружений, а спрос на частные бункеры растет.

