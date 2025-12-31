$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 7174 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 9792 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 13263 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 17448 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17995 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16507 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15109 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13972 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15288 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Франція готується заборонити соцмережі підліткам до 15 років та смартфони у школах

Київ • УНН

 • 30 перегляди

19 січня парламент Франції розгляне законопроєкт про суворі обмеження використання цифрових технологій неповнолітніми. Ініціатива пропонує заборонити доступ до соцмереж дітям до 15 років та поширити заборону на мобільні телефони на старші школи.

Франція готується заборонити соцмережі підліткам до 15 років та смартфони у школах

Французький парламент 19 січня 2026 року розпочне розгляд законопроєкту, який передбачає суворі обмеження на використання цифрових технологій неповнолітніми. Ініціатива, висунута пропрезидентською партією "Ансамбль за Республіку", має на меті мінімізувати ризики для психічного та фізичного здоров’я молоді. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт пропонує з 1 вересня 2026 року повністю заборонити онлайн-платформам надавати доступ до соцмереж дітям віком до 15 років. Для підлітків від 15 до 18 років планується впровадження "цифрової комендантської години", що обмежить використання сервісів у нічний час.

Швейцарія розглядає обмеження соцмереж для підлітків21.12.25, 18:00 • 5522 перегляди

Окрім цього, влада має намір поширити заборону на мобільні телефони на старші школи. Подібне обмеження вже діє у французьких початкових та середніх школах з 2018 року.

Причини посилення контролю

Автори документа посилаються на численні дослідження, які підтверджують негативний вплив надмірного екранного часу на підлітків. Серед ключових загроз виділяють:

  • вплив неналежного контенту (насильство, порнографія);
    • кібербулінг та онлайн-цькування;
      • хронічні порушення сну та когнітивних функцій.

        Президент Еммануель Макрон раніше публічно підтримав ці заходи, наголосивши на необхідності захисту дітей у цифровому просторі. Очікується, що нові правила набудуть чинності з початком наступного навчального року.

        У Німеччині більшість громадян підтримують заборону соцмереж для дітей15.12.25, 04:30 • 3930 переглядiв

        Степан Гафтко

