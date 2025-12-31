Франція готується заборонити соцмережі підліткам до 15 років та смартфони у школах

Французький парламент 19 січня 2026 року розпочне розгляд законопроєкту, який передбачає суворі обмеження на використання цифрових технологій неповнолітніми. Ініціатива, висунута пропрезидентською партією "Ансамбль за Республіку", має на меті мінімізувати ризики для психічного та фізичного здоров’я молоді. Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт пропонує з 1 вересня 2026 року повністю заборонити онлайн-платформам надавати доступ до соцмереж дітям віком до 15 років. Для підлітків від 15 до 18 років планується впровадження "цифрової комендантської години", що обмежить використання сервісів у нічний час.

Окрім цього, влада має намір поширити заборону на мобільні телефони на старші школи. Подібне обмеження вже діє у французьких початкових та середніх школах з 2018 року.

Причини посилення контролю

Автори документа посилаються на численні дослідження, які підтверджують негативний вплив надмірного екранного часу на підлітків. Серед ключових загроз виділяють:

вплив неналежного контенту (насильство, порнографія);

кібербулінг та онлайн-цькування;

хронічні порушення сну та когнітивних функцій.

Президент Еммануель Макрон раніше публічно підтримав ці заходи, наголосивши на необхідності захисту дітей у цифровому просторі. Очікується, що нові правила набудуть чинності з початком наступного навчального року.

