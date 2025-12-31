$42.390.17
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Франция готовится запретить соцсети подросткам до 15 лет и смартфоны в школах

Киев • УНН

 • 12 просмотра

19 января парламент Франции рассмотрит законопроект о строгих ограничениях использования цифровых технологий несовершеннолетними. Инициатива предлагает запретить доступ к соцсетям детям до 15 лет и распространить запрет на мобильные телефоны на старшие школы.

Французский парламент 19 января 2026 года начнет рассмотрение законопроекта, предусматривающего строгие ограничения на использование цифровых технологий несовершеннолетними. Инициатива, выдвинутая пропрезидентской партией «Ансамбль за Республику», имеет целью минимизировать риски для психического и физического здоровья молодежи. Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Подробности

Законопроект предлагает с 1 сентября 2026 года полностью запретить онлайн-платформам предоставлять доступ к соцсетям детям до 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет планируется внедрение «цифрового комендантского часа», что ограничит использование сервисов в ночное время.

Кроме этого, власти намерены распространить запрет на мобильные телефоны на старшие школы. Подобное ограничение уже действует во французских начальных и средних школах с 2018 года.

Причины усиления контроля

Авторы документа ссылаются на многочисленные исследования, подтверждающие негативное влияние чрезмерного экранного времени на подростков. Среди ключевых угроз выделяют:

  • влияние ненадлежащего контента (насилие, порнография);
    • кибербуллинг и онлайн-травля;
      • хронические нарушения сна и когнитивных функций.

        Президент Эммануэль Макрон ранее публично поддержал эти меры, подчеркнув необходимость защиты детей в цифровом пространстве. Ожидается, что новые правила вступят в силу с началом следующего учебного года.

        Степан Гафтко

