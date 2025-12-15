$42.270.00
21:34 • 7076 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
20:56 • 13219 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 13415 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 22691 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 31681 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 47967 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 73265 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50576 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 46463 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 38053 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Графики отключений электроэнергии
В Германии большинство граждан поддерживают запрет соцсетей для детей

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Большинство респондентов в Германии поддержали запрет соцсетей для детей до 16 лет. Это произошло после того, как Австралия ввела подобные ограничения для большинства популярных платформ.

В Германии большинство граждан поддерживают запрет соцсетей для детей

В опросе в Германии большинство респондентов поддержали идею запрета соцсетей для детей до 16 лет, тогда как почти четверть выступили против. Об этом информирует DW со ссылкой на результаты опроса института Insa, передает УНН.

Подробности

Как свидетельствуют результаты опроса, 60% респондентов в Германии поддерживают запрет на пользование социальными сетями для молодежи в возрасте до 16 лет. 

В то же время 24% опрошенных выступили против такого запрета. Еще 10% заявили, что им все равно, а 6% не ответили или не смогли определиться со своей позицией.

Отмечается, что в ходе исследования 11–12 декабря было опрошено 1003 человека.

Напомним

В декабре 2025 года Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.

Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей12.12.25, 11:01

Вита Зеленецкая

