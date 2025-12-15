В Германии большинство граждан поддерживают запрет соцсетей для детей
Киев • УНН
Большинство респондентов в Германии поддержали запрет соцсетей для детей до 16 лет. Это произошло после того, как Австралия ввела подобные ограничения для большинства популярных платформ.
В опросе в Германии большинство респондентов поддержали идею запрета соцсетей для детей до 16 лет, тогда как почти четверть выступили против. Об этом информирует DW со ссылкой на результаты опроса института Insa, передает УНН.
Подробности
Как свидетельствуют результаты опроса, 60% респондентов в Германии поддерживают запрет на пользование социальными сетями для молодежи в возрасте до 16 лет.
В то же время 24% опрошенных выступили против такого запрета. Еще 10% заявили, что им все равно, а 6% не ответили или не смогли определиться со своей позицией.
Отмечается, что в ходе исследования 11–12 декабря было опрошено 1003 человека.
Напомним
В декабре 2025 года Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.
