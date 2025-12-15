У Німеччині більшість громадян підтримують заборону соцмереж для дітей

$42.270.00
49.520.00
ukenru
21:34 • 7696 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 13910 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 14035 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 23384 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 32105 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 48228 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 73524 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50677 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 46577 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38156 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
91%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна в черговий раз запроваджує графіки відключень світла на 15 грудня14 грудня, 17:12 • 3792 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo14 грудня, 17:23 • 13464 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 5198 перегляди
Арктичні ресурси росії поділили між собою троє наближених до кремля осіб – СЗРУ14 грудня, 19:31 • 4180 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto22:08 • 7094 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 52159 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 64078 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 55565 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 65174 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 89658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Берлін
Сполучені Штати Америки
Австралія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 5236 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 27449 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 29527 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 34250 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 68810 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
The Guardian
Безпілотний літальний апарат

У Німеччині більшість громадян підтримують заборону соцмереж для дітей

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Більшість респондентів у Німеччині підтримали заборону соцмереж для дітей до 16 років. Це сталося після того, як Австралія запровадила подібні обмеження для більшості популярних платформ.

У Німеччині більшість громадян підтримують заборону соцмереж для дітей

В опитуванні в Німеччині більшість респондентів підтримали ідею заборони соцмереж для дітей до 16 років, тоді як майже чверть виступили проти. Про це інформує DW з посиланням на результати опитування інституту Insa, передає УНН.

Деталі

Як свідчать результати опитування, 60% респондентів у Німеччині підтримують заборону користування соціальними мережами для молоді віком до 16 років. 

Водночас 24% опитаних виступили проти такої заборони. Ще 10% заявили, що їм байдуже, а 6% не відповіли або не змогли визначитися зі своєю позицією.

Зазначається, що у ході дослідження 11–12 грудня було опитано 1003 особи.

Нагадаємо

У грудні 2025 року Австралія законодавчо заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, включаючи TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав молодь використовувати вільний час для особистого розвитку.

Reddit подала до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей 12.12.25, 11:01 • 3561 перегляд

Віта Зеленецька

Новини Світу
Соціальна мережа
WhatsApp
TikTok
Австралія
Німеччина
YouTube
Facebook
Instagram