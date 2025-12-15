У Німеччині більшість громадян підтримують заборону соцмереж для дітей
Більшість респондентів у Німеччині підтримали заборону соцмереж для дітей до 16 років. Це сталося після того, як Австралія запровадила подібні обмеження для більшості популярних платформ.
В опитуванні в Німеччині більшість респондентів підтримали ідею заборони соцмереж для дітей до 16 років, тоді як майже чверть виступили проти. Про це інформує DW з посиланням на результати опитування інституту Insa, передає УНН.
Як свідчать результати опитування, 60% респондентів у Німеччині підтримують заборону користування соціальними мережами для молоді віком до 16 років.
Водночас 24% опитаних виступили проти такої заборони. Ще 10% заявили, що їм байдуже, а 6% не відповіли або не змогли визначитися зі своєю позицією.
Зазначається, що у ході дослідження 11–12 грудня було опитано 1003 особи.
У грудні 2025 року Австралія законодавчо заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, включаючи TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав молодь використовувати вільний час для особистого розвитку.
