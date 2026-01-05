$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Владимир Зеленский назначил Христю Фриланд, бывшую заместителя премьер-министра Канады, внештатным советником по вопросам экономического развития. Она имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую заместительницу премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства, а также на соответствующий указ.

Детали

Как отметил Зеленский, Христя Фриланд профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость - ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны

 - говорится в сообщении главы государства.

В то же время в тексте указа говорится о назначении Фриланд на должность внештатного советника Президента Украины по вопросам экономического развития.

Дополнительно

Христя Фриланд была министром международной торговли, а также министром иностранных дел, министром межправительственных дел Канады, возглавляла министерство финансов страны, а в 2020-2024 годах была заместителем премьер-министра Канады.

Она имеет украинское происхождение: до политической карьеры Фриланд работала журналисткой, редактором и заместителем редактора в таких изданиях, как Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов во время встречи с Владимиром Зеленским.

Также УНН сообщал, что Владимир Зеленский указом от 5 января официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Христиа Фриланд
The Economist
Financial Times
The Washington Post
Сергей Кислыця
Канада
Владимир Зеленский
Украина