Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую заместительницу премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства, а также на соответствующий указ.

Детали

Как отметил Зеленский, Христя Фриланд профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость - ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны - говорится в сообщении главы государства.

В то же время в тексте указа говорится о назначении Фриланд на должность внештатного советника Президента Украины по вопросам экономического развития.

Дополнительно

Христя Фриланд была министром международной торговли, а также министром иностранных дел, министром межправительственных дел Канады, возглавляла министерство финансов страны, а в 2020-2024 годах была заместителем премьер-министра Канады.

Она имеет украинское происхождение: до политической карьеры Фриланд работала журналисткой, редактором и заместителем редактора в таких изданиях, как Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов во время встречи с Владимиром Зеленским.

Также УНН сообщал, что Владимир Зеленский указом от 5 января официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.