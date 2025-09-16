Міністерка транспорту Канади Фріланд може отримати нову посаду, пов'язану з Україною

$41.230.05
Ексклюзив
15:22 • 1924 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 4416 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 11662 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
10:17 • 20568 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 34331 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 20345 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32762 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 32625 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15785 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36469 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Популярнi новини
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 13027 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 19137 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 26802 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 31738 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 16173 перегляди
Публікації
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 1908 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 10940 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 34319 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32757 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 32620 перегляди
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 1848 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 10888 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 46254 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 45368 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 50066 перегляди
Міністерка транспорту Канади Фріланд може отримати нову посаду, пов'язану з Україною

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Христя Фріланд може бути призначена спецпредставником Канади з питань України. Офіційне оголошення про її нову посаду очікується найближчим часом.

Міністерка транспорту Канади Фріланд може отримати нову посаду, пов'язану з Україною

Міністр транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд може стати спецпредставником з питань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.

Деталі

За даними джерел CBC News, чинна міністерка з питань транспорту Канади займе позицію спецпосланника, пов’язану з Україною.

Офіційне оголошення про нове призначення Фріланд очікується найближчим часом.

Додатково

Христя Фріланд з 2015 року обіймає ключові позиції в канадському уряді. Вона була міністром міжнародної торгівлі, а також міністром закордонних справ, міністром міжурядових справ Канади, очолювала міністерство фінансів країни, а у 2020-2024 роках була заступником прем'єр-міністра Канади.

Вона має українське походження: до політичної кар’єри Фріланд працювала журналісткою, редактором і заступником редактора у таких виданнях, як Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.

Як раніше писав УНН у грудні минулого року міністерка фінансів Канади подала у відставку через розбіжності з Трюдо щодо реакції на загрозу 25% мита від Трампа. Відставка спровокувала урядову кризу та заклики до відставки самого прем'єр-міністра Канади.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ліберальна партія Канади
Джастін Трюдо
Христя Фріланд
Економіст (журнал)
Financial Times
The Washington Post
Дональд Трамп
Канада
Україна