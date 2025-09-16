Міністерка транспорту Канади Фріланд може отримати нову посаду, пов'язану з Україною
Київ • УНН
Христя Фріланд може бути призначена спецпредставником Канади з питань України. Офіційне оголошення про її нову посаду очікується найближчим часом.
Міністр транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд може стати спецпредставником з питань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC.
Деталі
За даними джерел CBC News, чинна міністерка з питань транспорту Канади займе позицію спецпосланника, пов’язану з Україною.
Офіційне оголошення про нове призначення Фріланд очікується найближчим часом.
Додатково
Христя Фріланд з 2015 року обіймає ключові позиції в канадському уряді. Вона була міністром міжнародної торгівлі, а також міністром закордонних справ, міністром міжурядових справ Канади, очолювала міністерство фінансів країни, а у 2020-2024 роках була заступником прем'єр-міністра Канади.
Вона має українське походження: до політичної кар’єри Фріланд працювала журналісткою, редактором і заступником редактора у таких виданнях, як Financial Times, The Washington Post і The Economist.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.
Як раніше писав УНН у грудні минулого року міністерка фінансів Канади подала у відставку через розбіжності з Трюдо щодо реакції на загрозу 25% мита від Трампа. Відставка спровокувала урядову кризу та заклики до відставки самого прем'єр-міністра Канади.