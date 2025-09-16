Министр транспорта Канады Фриланд может получить новую должность, связанную с Украиной
Киев • УНН
Христя Фриланд может быть назначена спецпредставителем Канады по вопросам Украины. Официальное объявление о ее новой должности ожидается в ближайшее время.
Министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд может стать спецпредставителем по вопросам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.
Детали
По данным источников CBC News, действующий министр по вопросам транспорта Канады займет позицию спецпосланника, связанную с Украиной.
Официальное объявление о новом назначении Фриланд ожидается в ближайшее время.
Дополнительно
Христя Фриланд с 2015 года занимает ключевые позиции в канадском правительстве. Она была министром международной торговли, а также министром иностранных дел, министром межправительственных дел Канады, возглавляла министерство финансов страны, а в 2020-2024 годах была заместителем премьер-министра Канады.
Она имеет украинское происхождение: до политической карьеры Фриланд работала журналисткой, редактором и заместителем редактора в таких изданиях, как Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Напомним
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Он будет оставаться на посту премьера до избрания нового лидера партии.
Как ранее писал УНН, в декабре прошлого года министр финансов Канады подала в отставку из-за разногласий с Трюдо относительно реакции на угрозу 25% пошлины от Трампа. Отставка спровоцировала правительственный кризис и призывы к отставке самого премьер-министра Канады.