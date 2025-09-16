Министр транспорта Канады Фриланд может получить новую должность, связанную с Украиной

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 2218 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 4714 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 11795 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 20726 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 34531 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 20404 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32877 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 32721 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15798 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36486 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
27%
750мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 13027 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 19137 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 26802 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 31738 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 16173 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 2206 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 11020 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 34522 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32869 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 32714 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 1954 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 10944 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 46309 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 45416 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 50114 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Ми-8
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс

Министр транспорта Канады Фриланд может получить новую должность, связанную с Украиной

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Христя Фриланд может быть назначена спецпредставителем Канады по вопросам Украины. Официальное объявление о ее новой должности ожидается в ближайшее время.

Министр транспорта Канады Фриланд может получить новую должность, связанную с Украиной

Министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд может стать спецпредставителем по вопросам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC.

Детали

По данным источников CBC News, действующий министр по вопросам транспорта Канады займет позицию спецпосланника, связанную с Украиной.

Официальное объявление о новом назначении Фриланд ожидается в ближайшее время.

Дополнительно

Христя Фриланд с 2015 года занимает ключевые позиции в канадском правительстве. Она была министром международной торговли, а также министром иностранных дел, министром межправительственных дел Канады, возглавляла министерство финансов страны, а в 2020-2024 годах была заместителем премьер-министра Канады.

Она имеет украинское происхождение: до политической карьеры Фриланд работала журналисткой, редактором и заместителем редактора в таких изданиях, как Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Он будет оставаться на посту премьера до избрания нового лидера партии.

Как ранее писал УНН, в декабре прошлого года министр финансов Канады подала в отставку из-за разногласий с Трюдо относительно реакции на угрозу 25% пошлины от Трампа. Отставка спровоцировала правительственный кризис и призывы к отставке самого премьер-министра Канады.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Либеральная партия Канады
Джастин Трюдо
Христиа Фриланд
The Economist
Financial Times
Вашингтон Пост
Дональд Трамп
Канада
Украина