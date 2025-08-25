$41.280.07
Парламент Камбоджі схвалив закон про позбавлення громадянства за змову з іноземними державами

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Парламент Камбоджі ухвалив закон, що дозволяє позбавляти громадянства за змову з іноземними державами. Правозахисники побоюються зловживань для придушення інакомислення.

Парламент Камбоджі схвалив закон про позбавлення громадянства за змову з іноземними державами

Парламент Камбоджі у понеділок, 25 серпня, ухвалив закон дозволяє позбавляти громадянства осіб, які "змовляються" з іноземними державами. Водночас правозахисники побоюються, що цей закон буде використовуватися для придушення інакомислення, повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Деталі

120 депутатів Національної асамблеї, включаючи прем'єр-міністра Хун Манета, одноголосно ухвалили законопроект, який надає владі право позбавляти громадян громадянства за "змову" з іноземною державою.

Скасування громадянства буде здійснюватися комітетом, створеним на прохання міністра внутрішніх справ Камбоджі.

Коаліція з 50 правозахисних організацій у своїй заяві відзначила: даний закон матиме катастрофічний негативний вплив на свободу слова всіх громадян Камбоджі.

Імовірність зловживання цим нечітко сформульованим законом для переслідування людей на підставі їхньої етнічної приналежності, політичних поглядів, висловлювань та активної діяльності є надто високою, щоб її можна було прийняти. Уряд має багато повноважень, але він не повинен мати права довільно вирішувати, хто є, а хто не є громадянином Камбоджі

 - йдеться у заяві.

Нагадаємо

На початку серпня поточного року Таїланд і Камбоджа домовилися про 13-пунктний план припинення вогню для зменшення напруженості на спірному кордоні. Угода була підписана представниками обох країн після п'яти днів збройних зіткнень у липні.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Камбоджа
France 24
Таїланд