Парламент Камбоджи одобрил закон о лишении гражданства за сговор с иностранными государствами
Киев • УНН
Парламент Камбоджи принял закон, позволяющий лишать гражданства за сговор с иностранными государствами. Правозащитники опасаются злоупотреблений для подавления инакомыслия.
Парламент Камбоджи в понедельник, 25 августа, принял закон, позволяющий лишать гражданства лиц, которые "вступают в сговор" с иностранными государствами. В то же время правозащитники опасаются, что этот закон будет использоваться для подавления инакомыслия, сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
120 депутатов Национальной ассамблеи, включая премьер-министра Хун Манета, единогласно приняли законопроект, который предоставляет властям право лишать граждан гражданства за "сговор" с иностранным государством.
Отмена гражданства будет осуществляться комитетом, созданным по просьбе министра внутренних дел Камбоджи.
Коалиция из 50 правозащитных организаций в своем заявлении отметила: данный закон будет иметь катастрофическое негативное влияние на свободу слова всех граждан Камбоджи.
Вероятность злоупотребления этим нечетко сформулированным законом для преследования людей на основании их этнической принадлежности, политических взглядов, высказываний и активной деятельности слишком высока, чтобы ее можно было принять. Правительство имеет много полномочий, но оно не должно иметь права произвольно решать, кто является, а кто не является гражданином Камбоджи
Напомним
В начале августа текущего года Таиланд и Камбоджа договорились о 13-пунктном плане прекращения огня для уменьшения напряженности на спорной границе. Соглашение было подписано представителями обеих стран после пяти дней вооруженных столкновений в июле.