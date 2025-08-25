$41.280.07
Парламент Камбоджи одобрил закон о лишении гражданства за сговор с иностранными государствами

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Парламент Камбоджи принял закон, позволяющий лишать гражданства за сговор с иностранными государствами. Правозащитники опасаются злоупотреблений для подавления инакомыслия.

Парламент Камбоджи одобрил закон о лишении гражданства за сговор с иностранными государствами

Парламент Камбоджи в понедельник, 25 августа, принял закон, позволяющий лишать гражданства лиц, которые "вступают в сговор" с иностранными государствами. В то же время правозащитники опасаются, что этот закон будет использоваться для подавления инакомыслия, сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

120 депутатов Национальной ассамблеи, включая премьер-министра Хун Манета, единогласно приняли законопроект, который предоставляет властям право лишать граждан гражданства за "сговор" с иностранным государством.

Отмена гражданства будет осуществляться комитетом, созданным по просьбе министра внутренних дел Камбоджи.

Коалиция из 50 правозащитных организаций в своем заявлении отметила: данный закон будет иметь катастрофическое негативное влияние на свободу слова всех граждан Камбоджи.

Вероятность злоупотребления этим нечетко сформулированным законом для преследования людей на основании их этнической принадлежности, политических взглядов, высказываний и активной деятельности слишком высока, чтобы ее можно было принять. Правительство имеет много полномочий, но оно не должно иметь права произвольно решать, кто является, а кто не является гражданином Камбоджи

 - говорится в заявлении.

Напомним

В начале августа текущего года Таиланд и Камбоджа договорились о 13-пунктном плане прекращения огня для уменьшения напряженности на спорной границе. Соглашение было подписано представителями обеих стран после пяти дней вооруженных столкновений в июле.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Камбоджа
Франция 24
Таиланд