Таїланд і Камбоджа домовилися про 13-пунктну угоду щодо припинення вогню
Київ • УНН
Таїланд і Камбоджа домовилися про 13-пунктний план припинення вогню для зменшення напруженості на спірному кордоні. Угода була підписана представниками обох країн після п'яти днів збройних зіткнень у липні.
Таїланд і Камбоджа у четвер досягли угоди про 13-пунктний план впровадження припинення вогню, щоб послабити напруженість на спірному кордоні після п'яти днів збройних зіткнень минулого місяця, що підтвердили в урядах двох країн, пише УНН.
Завершилася зустріч Генерального прикордонного комітету (GBC) (між Таїландом і Камбоджею). Сторони домовилися про 13-пунктну угоду про припинення вогню, представники обох країн підписали узгоджений протокол, спрямований на врегулювання напруженості на кордоні та повернення миру на кордоні
В уряді Камбоджі підтвердили домовленість.
"Надзвичайна зустріч Генерального прикордонного комітету (GBC) між Камбоджею та Таїландом, що відбулася в Куала-Лумпурі, Малайзія, успішно завершилася, і обидві сторони досягли згоди з 13 ключових пунктів, спрямованих на зміцнення миру та стабільності вздовж спільного кордону", - ідеться у заяві, опублікованій національним інформаційним агентством Камбоджі (AKP).
