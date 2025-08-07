$41.610.07
Таїланд і Камбоджа домовилися про 13-пунктну угоду щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Таїланд і Камбоджа домовилися про 13-пунктний план припинення вогню для зменшення напруженості на спірному кордоні. Угода була підписана представниками обох країн після п'яти днів збройних зіткнень у липні.

Таїланд і Камбоджа домовилися про 13-пунктну угоду щодо припинення вогню

Таїланд і Камбоджа у четвер досягли угоди про 13-пунктний план впровадження припинення вогню, щоб послабити напруженість на спірному кордоні після п'яти днів збройних зіткнень минулого місяця, що підтвердили в урядах двох країн, пише УНН.

Завершилася зустріч Генерального прикордонного комітету (GBC) (між Таїландом і Камбоджею). Сторони домовилися про 13-пунктну угоду про припинення вогню, представники обох країн підписали узгоджений протокол, спрямований на врегулювання напруженості на кордоні та повернення миру на кордоні

- повідомили в уряді Таїланду у X.

В уряді Камбоджі підтвердили домовленість.

"Надзвичайна зустріч Генерального прикордонного комітету (GBC) між Камбоджею та Таїландом, що відбулася в Куала-Лумпурі, Малайзія, успішно завершилася, і обидві сторони досягли згоди з 13 ключових пунктів, спрямованих на зміцнення миру та стабільності вздовж спільного кордону", - ідеться у заяві, опублікованій національним інформаційним агентством Камбоджі (AKP).

Таїланд і Камбоджа обмінюються звинуваченнями у порушенні перемир’я, проте режим припинення вогню триває - Reuters30.07.25, 16:52 • 4584 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Камбоджа
Малайзія
Таїланд