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Таїланд і Камбоджа обмінюються звинуваченнями у порушенні перемир’я, проте режим припинення вогню триває - Reuters

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Перемир'я між Камбоджею та Таїландом триває другий день, незважаючи на взаємні звинувачення у порушеннях. Камбоджа відвела військових аташе та дипломатів на зруйнований КПП для перевірки дотримання режиму припинення вогню.

Таїланд і Камбоджа обмінюються звинуваченнями у порушенні перемир’я, проте режим припинення вогню триває - Reuters

Крихке перемир'я між Камбоджею та Таїландом триває вже другий день попри взаємні звинувачення у порушеннях. Камбоджа відвела військових аташе та дипломатів на прикордонний контрольно-пропускний пункт, зруйнований унаслідок боїв, щоб перевірити дотримання режиму припинення вогню, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Приїзд дипломатів і військових аташе відбувся через кілька годин після того, як військові Таїланду звинуватили камбоджійські сили у порушенні перемир'я у трьох окремих місцях вздовж спірного кордону. Уряд Камбоджі це заперечив.

У понеділок на зустрічі в Малайзії дві сторони домовилися про негайне та безумовне припинення вогню, щоб зупинити найважчі бої між двома країнами за понад десять років. З моменту оголошення перемир'я не надходило жодних повідомлень про обмін вогнем важкої артилерії, але тайські та камбоджійські війська все ще були зосереджені вздовж кордону, де бої тривали п'ять днів у кількох місцях.

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Щонайменше 43 особи, багато з яких були цивільними людьми, загинули, а понад 300 000 осіб стали біженцями.

На контрольно-пропускному пункті в камбоджійській провінції Преах Віхеа, який тепер перетворився на купу бетону, цегли та металу, камбоджійські військові чиновники повідомили іноземним спостерігачам у середу, що Таїланд незаконно захопив 20 камбоджійських солдатів, згідно із заявою уряду.

Одному з наших солдатів вдалося втекти. Ми підозрюємо, що двоє інших могли загинути, але решта все ще утримуються тайськими військовими, і станом на сьогоднішній день жодних ознак звільнення не було

 - сказав генерал-майор Чан Софектра, згідно із заявою.

Речник уряду Таїланду Джіраю Хунгсуб заявив, що тайські військові наразі утримують 18 камбоджійських солдатів, які, за їхніми словами, здалися в провінції Сісакет. Він сказав, що їм надали одяг, їжу, воду та медичну допомогу.

Очікується, що їх відправлять назад до Камбоджі після досягнення постійного припинення вогню

- сказав посадовець, додавши, що тіла двох загиблих камбоджійських солдатів були повернуті у вівторок.

Коментуючи те, що Камбоджа відвела оборонних аташе на кордон, заступник міністра закордонних справ Таїланду Рус Джалічандра заявив, що Бангкок незабаром зробить те саме, коли буде безпечно здійснити такі дії.

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Камбоджа змогла діяти швидше, ніж Таїланд, оскільки саме вона ініціювала атаки, що дало їй негайне командування та контроль над територією

- сказав він.

Тайська армія звинуватила камбоджійські сили у порушенні перемир'я протягом ночі, зокрема, за допомогою стрілецької зброї, гранатометів та мінометного вогню, який розтягнувся протягом кількох годин у кількох місцях. Камбоджа назвала звинувачення Таїланду безпідставними.

Камбоджа рішуче відкидає звинувачення щодо порушення режиму припинення вогню як хибні, оманливі та шкідливі для крихкого процесу зміцнення довіри

- сказав речник Міністерства закордонних справ Чум Сунрі, додавши, що уряд підтримує механізм моніторингу та незалежне спостереження.

Припинення вогню, яке також дало змогу зупинити переміщення військ, відкриває шлях для військової зустрічі високого рівня за участю міністрів оборони 4 серпня в Камбоджі.

Історія конфлікту

Таїланд і Камбоджа десятиліттями сперечаються щодо юрисдикції різних нерозмічених пунктів вздовж свого 817-кілометрового сухопутного кордону. Періодично траплялися сутички, причому центральною причиною суперечок було право власності на кілька стародавніх храмів.

У травні камбоджійський солдат загинув у короткій перестрілці, що призвело до нарощування військ та дипломатичної кризи.

Повномасштабні бойові дії спалахнули минулого тижня після звинувачень Таїланду в тому, що Камбоджа проклала нові стаціонарні лінії в цьому районі, які покалічили тайських солдатів. Уряд Камбоджі це заперечує.

Загиблих у зіткненнях між Таїландом та Камбоджею більшає попри заклик до припинення вогню26.07.25, 10:42 • 4160 переглядiв

Павло Зінченко

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