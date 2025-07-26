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Загиблих у зіткненнях між Таїландом та Камбоджею більшає попри заклик до припинення вогню

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Прикордонні зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають третій день, кількість загиблих зросла до 33. Камбоджа закликала до негайного припинення вогню, тоді як Таїланд вимагає припинення порушень суверенітету.

Загиблих у зіткненнях між Таїландом та Камбоджею більшає попри заклик до припинення вогню

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають третій день у суботу, і кількість загиблих у найкривавіших боях за останні роки зросла до 33, у той час, як Пномпень закликав до "негайного припинення вогню", пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Тривалий прикордонний спір переріс у запеклий конфлікт за участю літаків, артилерії, танків та наземних військ у четвер, що спонукало Раду Безпеки ООН провести екстрене засідання щодо кризи в п'ятницю.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що в боях підтверджено 13 загиблих, включаючи вісім мирних жителів та п'ятьох солдатів, а також 71 пораненого.

У Таїланді армія повідомила, що в п'ятницю було вбито п'ятьох солдатів, в результаті чого загальна кількість жертв зросла до 20 - 14 цивільних осіб та шістьох військових.

Обидві сторони повідомили про зіткнення близько 5:00 ранку (22:00 за Гринвічем у п'ятницю), причому Камбоджа звинуватила тайські сили у запуску "п'яти важких артилерійських снарядів" по місцях у провінції Пурсат, яка межує з провінцією Трат Таїланду, на узбережжі приблизно за 250 кілометрів на південний захід від головних ліній фронту.

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Бойові дії змусили евакуюватися понад 138 000 людей з прикордонних районів Таїланду, а понад 35 000 - зі своїх домівок у Камбоджі.

Після закритого засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку посол Камбоджі в ООН Чхеа Кео заявив, що його країна хоче припинення вогню.

"Камбоджа просить про негайное припинення вогню - безумовного - і ми також закликаємо до мирного вирішення суперечки", - сказав він журналістам.

Міністр закордонних справ Таїланду Маріс Сангіампонгса заявив у суботу, що для будь-якого припинення вогню чи продовження переговорів Камбоджа повинна продемонструвати "істинну щирість у припиненні конфлікту".

"Я закликаю Камбоджу припинити порушувати суверенітет Таїланду та повернутися до вирішення питання шляхом двостороннього діалогу", – сказав Маріс журналістам.

Речник Міністерства закордонних справ Таїланду Нікорндей Баланкура заявив у п'ятницю, перед засіданням ООН, що Бангкок відкритий для переговорів, можливо, за сприяння Малайзії.

Малайзія наразі головує в регіональному блоці Асоціації держав Південно-Східної Азії, членами якого є Таїланд і Камбоджа.

Доповнення

Обидві сторони звинувачують іншу у відкритті вогню першою, тоді як Таїланд звинуватив Камбоджу у вогні по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарні, враженій снарядами, та по заправці, у яку влучила щонайменше одна ракета. Камбоджа звинуватила тайські сили у використанні касетних боєприпасів.

Ці бої знаменують собою драматичну ескалацію тривалої суперечки між сусідами - обидва популярні місця для мільйонів іноземних туристів - щодо їхнього спільного 800-кілометрового кордону.

Десятки кілометрів у кількох районах є предметом суперечок, і бойові дії спалахували між 2008 і 2011 роками, у результаті чого тоді загинуло щонайменше 28 людей, а десятки тисяч залишилися бездомними.

Рішення суду ООН у 2013 році врегулювало це питання на понад десять років, але нинішня криза спалахнула у травні, коли камбоджійський солдат загинув у новому зіткненні.

Відносини між сусідами різко погіршилися, коли колишній прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен минулого місяця опублікував запис розмови з прем'єр-міністром Таїланду Пхетхонгтхан Чинават присвяченої прикордонній суперечці. Витік інформації спричинив політичну кризу в Таїланді, оскільки Пхетхонгтхан - дочку колишнього прем'єр-міністра Таїланду Таксіна Чинавата - звинуватили в тому, що вона недостатньо захищала Таїланд і критикувала власну армію. Її було відсторонено від посади за рішенням суду.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Камбоджа
Рада Безпеки ООН
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