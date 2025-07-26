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Таїланд оголосив воєнний стан у восьми районах на тлі конфлікту з Камбоджею

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Таїланд оголосив воєнний стан у восьми районах двох провінцій через прикордонний конфлікт з Камбоджею. Рішення прийнято для захисту суверенітету та громадян після застосування Камбоджею сили.

Таїланд оголосив воєнний стан у восьми районах на тлі конфлікту з Камбоджею

На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій. Про це повідомляє The Nation Thailand, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційною заявою, виникла необхідність залучити військові сили для захисту країни від зовнішньої загрози, оскільки Камбоджа застосувала силу та зброю для вторгнення на територію Таїланду вздовж кордону.

Вказано, що воєнний стан оголосили у восьми районах двох провінцій, а саме у: 

  • провінції Чантабурі: райони Муанг-Чантабурі, Та-Май, Макам, Лаем-Сінг, Каенг-Ханг-Маеу, На-Яй-Ам і Као-Кхітчакут;
    • провінції Трат: район Као-Самінг.

      Указ набрав чинності невідкладно. 

      Нагадаємо

      24 липня на кордоні між Тайландом і Камбоджею стався збройний конфлікт, в результаті якого є загиблі серед мирного населення. Обидві країни звинувачують одна одну в провокаціях.

      Українцям у Таїланді дали рекомендації через збройні зіткнення на кордоні з Камбоджею24.07.25, 13:27 • 4146 переглядiв

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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