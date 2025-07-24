Українцям у Таїланді дали рекомендації через збройні зіткнення на кордоні з Камбоджею
Київ • УНН
Посольство України в Таїланді повідомляє про збройні зіткнення між військовими підрозділами Таїланду та Камбоджі на спільному кордоні. Громадянам України рекомендовано утриматися від відвідування прикордонних територій та дотримуватися вказівок місцевої влади.
Українцям у Таїланді дали низку рекомендацій через збройні зіткнення на кордоні країни з Камбоджею. Їх оприлюднило посольство України в Таїланді у четвер у Facebook, пише УНН.
Деталі
Станом на 24 липня 2025 року посольство України, як вказано, отримує повідомлення про випадки збройного зіткнення між військовими підрозділами Королівства Таїланд та Королівства Камбоджа в районі спільного кордону. За наявною інформацією, є постраждалі.
У зв’язку з цим громадянам України, які перебувають або планують подорож до прикордонних регіонів, рекомендується: дотримуватися вказівок місцевих органів влади та сил безпеки Таїланду; регулярно перевіряти офіційну інформацію щодо розвитку ситуації; утриматися від відвідування прикордонних територій, де відзначено підвищений рівень безпеки
У разі виникнення надзвичайних ситуацій українців закликали звертатися до посольства.
"Посольство України в Королівстві Таїланд здійснює постійний моніторинг ситуації", - наголошується у повідомленні.
Збройний конфлікт на кордоні Таїланду і Камбоджі: є загиблі серед мирних, країни звинувачують один одного 24.07.25, 12:16 • 1392 перегляди