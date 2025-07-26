Таиланд объявил военное положение в восьми районах на фоне конфликта с Камбоджей

На фоне эскалации пограничного конфликта с Камбоджей Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах двух провинций. Об этом сообщает The Nation Thailand, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению, возникла необходимость привлечь военные силы для защиты страны от внешней угрозы, поскольку Камбоджа применила силу и оружие для вторжения на территорию Таиланда вдоль границы.

Указано, что военное положение объявили в восьми районах двух провинций, а именно в:

провинции Чантабури: районы Муанг-Чантабури, Та-Май, Макам, Лаем-Синг, Каенг-Ханг-Маеу, На-Яй-Ам и Као-Кхитчакут;

провинции Трат: район Као-Саминг.

Указ вступил в силу немедленно.

Напомним

24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошел вооруженный конфликт, в результате которого есть погибшие среди мирного населения. Обе страны обвиняют друг друга в провокациях.

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