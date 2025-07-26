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Таиланд объявил военное положение в восьми районах на фоне конфликта с Камбоджей

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Таиланд объявил военное положение в восьми районах двух провинций из-за пограничного конфликта с Камбоджей. Решение принято для защиты суверенитета и граждан после применения Камбоджей силы.

Таиланд объявил военное положение в восьми районах на фоне конфликта с Камбоджей

На фоне эскалации пограничного конфликта с Камбоджей Таиланд объявил о введении военного положения в восьми районах двух провинций. Об этом сообщает The Nation Thailand, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному заявлению, возникла необходимость привлечь военные силы для защиты страны от внешней угрозы, поскольку Камбоджа применила силу и оружие для вторжения на территорию Таиланда вдоль границы.

Указано, что военное положение объявили в восьми районах двух провинций, а именно в: 

  • провинции Чантабури: районы Муанг-Чантабури, Та-Май, Макам, Лаем-Синг, Каенг-Ханг-Маеу, На-Яй-Ам и Као-Кхитчакут;
    • провинции Трат: район Као-Саминг.

      Указ вступил в силу немедленно. 

      Напомним

      24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошел вооруженный конфликт, в результате которого есть погибшие среди мирного населения. Обе страны обвиняют друг друга в провокациях.

      Украинцам в Таиланде дали рекомендации из-за вооруженных столкновений на границе с Камбоджей24.07.25, 13:27 • 4138 просмотров

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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