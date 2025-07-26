Число погибших в столкновениях между Таиландом и Камбоджей растет, несмотря на призыв к прекращению огня

Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются третий день в субботу, число погибших в самых кровопролитных боях за последние годы возросло до 33, в то время как Пномпень призвал к "немедленному прекращению огня", пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Длительный пограничный спор перерос в ожесточенный конфликт с участием самолетов, артиллерии, танков и наземных войск в четверг, что побудило Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание по кризису в пятницу.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что в боях подтверждено 13 погибших, включая восемь мирных жителей и пятерых солдат, а также 71 раненый.

В Таиланде армия сообщила, что в пятницу было убито пятеро солдат, в результате чего общее число жертв возросло до 20 — 14 гражданских лиц и шестерых военных.

Обе стороны сообщили о столкновениях около 5:00 утра (22:00 по Гринвичу в пятницу), причем Камбоджа обвинила тайские силы в запуске "пяти тяжелых артиллерийских снарядов" по местам в провинции Пурсат, которая граничит с провинцией Трат Таиланда, на побережье примерно в 250 километрах к юго-западу от главных линий фронта.

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Боевые действия вынудили эвакуироваться более 138 000 человек из приграничных районов Таиланда, а более 35 000 — из своих домов в Камбодже.

После закрытого заседания Совета Безопасности в Нью-Йорке посол Камбоджи в ООН Чхеа Кео заявил, что его страна хочет прекращения огня.

"Камбоджа просит о немедленном прекращении огня — безусловного — и мы также призываем к мирному разрешению спора", — сказал он журналистам.

Министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса заявил в субботу, что для любого прекращения огня или продолжения переговоров Камбоджа должна продемонстрировать "истинную искренность в прекращении конфликта".

"Я призываю Камбоджу прекратить нарушать суверенитет Таиланда и вернуться к решению вопроса путем двустороннего диалога", – сказал Марис журналистам.

Представитель Министерства иностранных дел Таиланда Никорндей Баланкура заявил в пятницу, перед заседанием ООН, что Бангкок открыт для переговоров, возможно, при содействии Малайзии.

Малайзия в настоящее время председательствует в региональном блоке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, членами которого являются Таиланд и Камбоджа.

Дополнение

Обе стороны обвиняют друг друга в открытии огня первыми, тогда как Таиланд обвинил Камбоджу в огне по гражданской инфраструктуре, в частности по больнице, пораженной снарядами, и по заправке, в которую попала по меньшей мере одна ракета. Камбоджа обвинила тайские силы в использовании кассетных боеприпасов.

Эти бои знаменуют собой драматическую эскалацию длительного спора между соседями — оба популярные места для миллионов иностранных туристов — относительно их общей 800-километровой границы.

Десятки километров в нескольких районах являются предметом споров, и боевые действия вспыхивали между 2008 и 2011 годами, в результате чего тогда погибло по меньшей мере 28 человек, а десятки тысяч остались бездомными.

Решение суда ООН в 2013 году урегулировало этот вопрос более чем на десять лет, но нынешний кризис вспыхнул в мае, когда камбоджийский солдат погиб в новом столкновении.

Отношения между соседями резко ухудшились, когда бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен в прошлом месяце опубликовал запись разговора с премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават, посвященной пограничному спору. Утечка информации вызвала политический кризис в Таиланде, поскольку Пхетхонгтхан — дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата — обвинили в том, что она недостаточно защищала Таиланд и критиковала собственную армию. Она была отстранена от должности по решению суда.