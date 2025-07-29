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Таїланд звинуватив Камбоджу у порушенні припинення вогню: Пномпень спростовує

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Армія Таїланду заявила про порушення безумовного припинення вогню камбоджійськими військами. Пномпень спростував звинувачення, посилаючись на труднощі із забезпеченням перемир'я після п'яти днів прикордонних зіткнень.

Таїланд звинуватив Камбоджу у порушенні припинення вогню: Пномпень спростовує

Армія Таїланду звинуватила камбоджійські війська у порушенні безумовного припинення вогню. Пномпень спростував цю заяву, наголосивши на труднощах, пов'язаних із забезпеченням перемир'я на місцях після п'яти днів кровопролитних прикордонних зіткнень, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Повідомлення про атаки надходили з різних місць до ранку вівторка, попри те, що припинення вогню набуло чинності опівночі, заявив офіційний представник королівської армії Таїланду Вінтай Суварі. Він звинуватив Камбоджу у провокуванні інцидентів. Він також звинуватив Камбоджу в "навмисному порушенні угоди та навмисних діях, спрямованих на підрив взаємної довіри".

Таїланд був змушений вжити відповідних контрзаходів відповідно до свого законного права на самооборону, заявив Вінтай.

Тим часом представник Міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеата заявив на щоденному брифінгу, що станом на ранок вівторка повідомлень про збройні сутички між двома арміями не надходило.

Угода про припинення вогню була укладена після того, як президент США Дональд Трамп виступив із закликом до миру, пригрозивши, що Вашингтон не укладатиме торгових угод з жодною зі сторін, доки тривають бойові дії.

На тлі повідомлень про нові зіткнення заплановану зустріч між командувачами армії, відповідальними за кордон між Камбоджею та Таїландом, було перенесено за кілька хвилин до її запланованого початку. Це вже друге перенесення зустрічі, призначеної після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет домовилися про припинення вогню в Малайзії у понеділок.

Пхумтам применшив масштаб порушень режиму припинення вогню, заявивши, що зіткнення, імовірно, були спровоковані деякими недисциплінованими солдатами з камбоджійського боку, на що тайські сили "вжили пропорційних заходів". "Обстановка, як і раніше, мирна", - сказав він.

Доповнення

Мирну угоду між двома країнами Південно-Східної Азії було досягнуто після п'яти днів бойових дій, включаючи авіаудари та артилерійські обстріли, внаслідок яких загинуло щонайменше три десятки людей, а понад 200 000 людей були змушені залишити свої будинки вздовж приблизно 800-кілометрового кордону.

Угоди про припинення вогню було досягнуто під час переговорів у понеділок, організованих прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом. На переговорах також були присутні представники Вашингтона та Пекіна, але їх ролі поки що не зрозумілі.

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Після укладання угоди про припинення вогню Трамп оголосив, що США відновлять торгові переговори з Таїландом і Камбоджею, на які зараз поширюються 36% мита. Лідер Таїланду Пхумтам заявив, що Бангкок розраховує на "дуже вигідну" торгову угоду від адміністрації Трампа. Міністр фінансів Таїланду Піча Чунхаваджира заявив у вівторок, що країна "дуже близька" до укладання угоди зі США.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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