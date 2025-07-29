Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня: Пномпень опровергает

Армия Таиланда обвинила камбоджийские войска в нарушении безусловного прекращения огня. Пномпень опроверг это заявление, подчеркнув трудности, связанные с обеспечением перемирия на местах после пяти дней кровопролитных пограничных столкновений, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сообщения об атаках поступали из разных мест до утра вторника, несмотря на то, что прекращение огня вступило в силу в полночь, заявил официальный представитель королевской армии Таиланда Винтай Сувари. Он обвинил Камбоджу в провоцировании инцидентов. Он также обвинил Камбоджу в "намеренном нарушении соглашения и намеренных действиях, направленных на подрыв взаимного доверия".

Таиланд был вынужден принять соответствующие контрмеры в соответствии со своим законным правом на самооборону, заявил Винтай.

Тем временем представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата заявил на ежедневном брифинге, что по состоянию на утро вторника сообщений о вооруженных столкновениях между двумя армиями не поступало.

Соглашение о прекращении огня было заключено после того, как президент США Дональд Трамп выступил с призывом к миру, пригрозив, что Вашингтон не будет заключать торговых соглашений ни с одной из сторон, пока продолжаются боевые действия.

На фоне сообщений о новых столкновениях запланированная встреча между командующими армией, ответственными за границу между Камбоджей и Таиландом, была перенесена за несколько минут до ее запланированного начала. Это уже второй перенос встречи, назначенной после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет договорились о прекращении огня в Малайзии в понедельник.

Пхумтам приуменьшил масштаб нарушений режима прекращения огня, заявив, что столкновения, вероятно, были спровоцированы некоторыми недисциплинированными солдатами с камбоджийской стороны, на что тайские силы "приняли пропорциональные меры". "Обстановка, как и раньше, мирная", - сказал он.

Дополнение

Мирное соглашение между двумя странами Юго-Восточной Азии было достигнуто после пяти дней боевых действий, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, в результате которых погибло по меньшей мере три десятка человек, а более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома вдоль примерно 800-километровой границы.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто во время переговоров в понедельник, организованных премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. На переговорах также присутствовали представители Вашингтона и Пекина, но их роли пока не ясны.

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после вмешательства Трампа и председательствующего в АСЕАН

После заключения соглашения о прекращении огня Трамп объявил, что США возобновят торговые переговоры с Таиландом и Камбоджей, на которые сейчас распространяются 36% пошлины. Лидер Таиланда Пхумтам заявил, что Бангкок рассчитывает на "очень выгодное" торговое соглашение от администрации Трампа. Министр финансов Таиланда Пича Чунхаваджира заявил во вторник, что страна "очень близка" к заключению соглашения с США.

Трамп говорит, что Таиланд и Камбоджа достигли мира благодаря ему