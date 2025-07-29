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Трамп говорит, что Таиланд и Камбоджа достигли мира благодаря ему

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Дональд Трамп утверждает, что Таиланд и Камбоджа достигли перемирия благодаря его вмешательству. Он также поручил своей команде возобновить торговые переговоры со странами.

Трамп говорит, что Таиланд и Камбоджа достигли мира благодаря ему

Президент США Дональд Трамп считает, что Таиланд и Камбоджа достигли перемирия благодаря его вмешательству. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, он провел разговор с и. о. премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем и главой правительства Камбоджи Хуном Мане.

Рад сообщить, что после вмешательства президента Дональда Дж. Трампа обе страны достигли перемирия и мира. Поздравляю всех! Завершив эту войну, мы спасли тысячи жизней. Я поручил своей торговой команде возобновить переговоры по торговле

- отметил Трамп.

Он подчеркнул, что завершил "уже множество войн всего за шесть месяцев".

"Я горжусь тем, что являюсь президентом мира", - добавил Трамп.

Дополнение

Нынешний конфликт между Таиландом и Камбоджей уходит корнями в давние споры, связанные с картами и договорами колониальной эпохи, определявшими границы двух стран. Отношения оставались относительно стабильными после столкновения 2011 года, унесшего десятки жизней, но возобновившаяся напряженность вызвала опасения эскалации боевых действий.

Напомним

Накануне лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении боевых действий после самого смертоносного пограничного конфликта за десятилетия. Переговоры состоялись в Малайзии при содействии премьер-министра Анвара Ибрагима и с участием представителей США и Китая.

Бои на границе Таиланда и Камбоджи остановлены: что заставило стороны отложить оружие26.07.25, 22:19 • 4209 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Камбоджа
Белый дом
Таиланд
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
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