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Бои на границе Таиланда и Камбоджи остановлены: что заставило стороны отложить оружие

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Сильные ливни временно прекратили боевые действия между Таиландом и Камбоджей на общей границе, хотя обе стороны сохраняют свои позиции. Власти Таиланда эвакуировали почти 100 тысяч мирных жителей из-за обострения гуманитарного кризиса.

Бои на границе Таиланда и Камбоджи остановлены: что заставило стороны отложить оружие

Сильные ливни привели к временному прекращению огня в тайско-камбоджийском пограничном конфликте. Об этом сообщает The Nation, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ливневые дожди заставили временно прекратить бои между силами Таиланда и Камбоджи вдоль их общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой.

Оперативный центр 2-й армии сообщил, что боевые действия временно прекратились из-за сильных ливней в зоне конфликта, причем ситуация остается практически неизменной с полудня по состоянию на 16:00 по местному времени субботы

- пишет издание.

Авторы указывают, что несмотря на затишье в боевых действиях, вызванное погодными условиями, гуманитарный кризис продолжает обостряться. Так, власти Таиланда эвакуировали 97 431 мирного жителя из районов риска, переместив их в определенные пункты сбора гражданских лиц в четырех провинциях.

Временное прекращение огня, вызванное неблагоприятными погодными условиями, обеспечивает короткую передышку как для военных, так и для гуманитарных работников, которые пытаются помочь перемещенному населению

- говорится в статье.

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Авторы отмечают, что, несмотря на масштабные ракетные удары, власти Таиланда пока не сообщают о жертвах среди гражданского населения.

"Поскольку обе армии удерживают свои позиции, ситуация остается нестабильной и может обостриться после улучшения погодных условий", - резюмирует СМИ.

Напомним

Конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля после стрельбы на границе двух государств в районах древних храмов. Стрельба стоила жизни нескольким тайским и камбоджийским солдатам. Обе стороны не берут на себя ответственность за начало конфликта.

Таиланд объявил военное положение в восьми районах двух провинций из-за пограничного конфликта с Камбоджей. Решение принято для защиты суверенитета и граждан после применения Камбоджей силы.

Решил остановить еще одну войну: Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи26.07.25, 19:35 • 1600 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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