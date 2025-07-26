Решил остановить еще одну войну: Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи, чтобы призвать их прекратить боевые действия, вспыхнувшие в начале этой недели, предупредив, что он не будет заключать торговые соглашения ни с одной из стран, пока продолжается конфликт, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

«По стечению обстоятельств, мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок ни с одной из них, если они воюют — и я им об этом говорил!» — написал Трамп в сообщении в социальных сетях в субботу.

Трамп сказал, что разговаривал с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Пхумтамом Вечаячаем, и что оба лидера выразили поддержку «немедленному прекращению огня».

Пограничный конфликт возникает в опасное время для обеих стран, поскольку они сталкиваются с рядом экономических вызовов, включая угрозу высоких 36% тарифов США. В то время как соседние Индонезия, Филиппины и Вьетнам заключили торговые соглашения с администрацией Трампа, Таиланд, который зависит от экспорта, еще не заключил соглашения.

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Ранее на этой неделе Таиланд заявил, что приближается к соглашению с США по снижению тарифов на фоне предложений по более широкому доступу к рынку сельскохозяйственной и промышленной продукции США. США были крупнейшим экспортным рынком Таиланда в 2024 году, на который приходилось 18% от общего объема поставок.

Войска уже третий день подряд использовали ракеты и артиллерию для обстрела целей вдоль спорной границы между Таиландом и Камбоджей, а в субботу бои распространились на новые районы. Вечаячай сообщил журналистам в пятницу, что серьезность столкновений обостряется, а Таиланд предупредил, что его конфликт может «потенциально перерасти в войну».

«Я стараюсь упростить сложную ситуацию!» — добавил Трамп.

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США, Китай и Малайзия обратились к тайским чиновникам, чтобы способствовать прекращению огня, но Таиланд заявил, что намерен решить военные действия двусторонним путем.

Пограничные столкновения также рискуют усугубить политический кризис в Таиланде. Ее лидер Паэтонґтарн Чинават, находящаяся в затруднительном положении, уже была отстранена от должности премьер-министра из-за предполагаемого ненадлежащего урегулирования пограничного спора.

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На этой неделе Трамп находится в Шотландии, чтобы посетить свой гольф-клуб и, возможно, подписать торговое соглашение с Европейским Союзом. В воскресенье он планирует встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Администрация надеется урегулировать многочисленные торговые соглашения до установленного ею срока 1 августа.