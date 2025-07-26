Решил остановить еще одну войну: Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
26 июля, 06:52 • 6952 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 28561 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 161765 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 72541 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 68716 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 108940 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42326 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 55513 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 51275 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 91989 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1.6м/с
59%
748мм
Популярные новости
Армия рф ударила по "Эпицентру" в Днепропетровской области26 июля, 07:27 • 9020 просмотра
Дроны СБУ поразили один из крупнейших российских производителей радиоэлектроники "Сигнал" - источники26 июля, 08:22 • 4274 просмотра
В Полтаве люди перекрыли дорогу авто ТЦК, некоторые мобилизованные сбежали26 июля, 10:39 • 12201 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 9414 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con12:13 • 6492 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 161769 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 108942 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 157588 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 131276 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 150944 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Япония
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC13:43 • 4258 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con12:13 • 6510 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 9428 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 14320 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 257767 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Сухой Су-27
Financial Times
Facebook

Решил остановить еще одну войну: Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Президент США Дональд Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи, призвав их прекратить боевые действия, вспыхнувшие в начале недели, и предупредил об отсутствии торговых соглашений. Обе страны сталкиваются с экономическими вызовами, включая угрозу высоких тарифов США, а Таиланд, который зависит от экспорта, еще не заключил соглашения с США.

Решил остановить еще одну войну: Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи, чтобы призвать их прекратить боевые действия, вспыхнувшие в начале этой недели, предупредив, что он не будет заключать торговые соглашения ни с одной из стран, пока продолжается конфликт, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

«По стечению обстоятельств, мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок ни с одной из них, если они воюют — и я им об этом говорил!» — написал Трамп в сообщении в социальных сетях в субботу.

Трамп сказал, что разговаривал с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Пхумтамом Вечаячаем, и что оба лидера выразили поддержку «немедленному прекращению огня».

Пограничный конфликт возникает в опасное время для обеих стран, поскольку они сталкиваются с рядом экономических вызовов, включая угрозу высоких 36% тарифов США. В то время как соседние Индонезия, Филиппины и Вьетнам заключили торговые соглашения с администрацией Трампа, Таиланд, который зависит от экспорта, еще не заключил соглашения.

Число погибших в столкновениях между Таиландом и Камбоджей растет, несмотря на призыв к прекращению огня26.07.25, 10:42 • 2842 просмотра

Ранее на этой неделе Таиланд заявил, что приближается к соглашению с США по снижению тарифов на фоне предложений по более широкому доступу к рынку сельскохозяйственной и промышленной продукции США. США были крупнейшим экспортным рынком Таиланда в 2024 году, на который приходилось 18% от общего объема поставок.

Войска уже третий день подряд использовали ракеты и артиллерию для обстрела целей вдоль спорной границы между Таиландом и Камбоджей, а в субботу бои распространились на новые районы. Вечаячай сообщил журналистам в пятницу, что серьезность столкновений обостряется, а Таиланд предупредил, что его конфликт может «потенциально перерасти в войну».

«Я стараюсь упростить сложную ситуацию!» — добавил Трамп.

Таиланд объявил военное положение в восьми районах на фоне конфликта с Камбоджей26.07.25, 02:49 • 3298 просмотров

Добавим

США, Китай и Малайзия обратились к тайским чиновникам, чтобы способствовать прекращению огня, но Таиланд заявил, что намерен решить военные действия двусторонним путем.

Пограничные столкновения также рискуют усугубить политический кризис в Таиланде. Ее лидер Паэтонґтарн Чинават, находящаяся в затруднительном положении, уже была отстранена от должности премьер-министра из-за предполагаемого ненадлежащего урегулирования пограничного спора.

Вооруженный конфликт на границе Таиланда и Камбоджи: есть погибшие среди мирных жителей, страны обвиняют друг друга24.07.25, 12:16 • 3690 просмотров

На этой неделе Трамп находится в Шотландии, чтобы посетить свой гольф-клуб и, возможно, подписать торговое соглашение с Европейским Союзом. В воскресенье он планирует встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Администрация надеется урегулировать многочисленные торговые соглашения до установленного ею срока 1 августа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Камбоджа
Шотландия
Вьетнам
Европейская комиссия
Малайзия
Bloomberg L.P.
Таиланд
Индонезия
Филиппины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9